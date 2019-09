Ståle Solbakken kunne ikke lade være.

»Skal jeg lave en reklame for 6eren?« lød det friskt fra FC København-manageren.

Det var efter torsdagens Europa League-kamp mod Lugano, at nordmanden ikke kunne dy sig.

Her var Ståle Solbakken i studiet hos 6eren, hvor værten Jesper Simo ville høre nærmere om 1-0-sejren.

Mod slutningen af interviewet handlede det også en del om det kommende møde med Malmö FF i turneringen.

Den spurgte Jesper Simo flere gange til, og da 6'eren-værten stillede følgende spørgsmål, kom Ståle Solbakken med sit 'reklame'-svar:

»Hvorfor skal vi forvente, at I kommer til at være det bedste hold i Norden kontra Malmö?«

FCK-manageren svar fik grinene til at bryde ud i studiet, hvor også Brian Laudrup og Lars Jacobsen var med som eksperter.

Men Ståle Solbakken fortsatte og svarede:

»Jeg tror, at det bliver meget jævnt og tæt.Jeg tror at det bliver tempofyldt og spændende. Med fuldt hus begge steder - der er en fantastisk strækning, gode rejseforhold for begge hold., godt for fansene, godt for tv-stationerne og godt for spillerne. De glæder sig allesammen. Så det kan kun blive en fest,« sagde nordmanden.

Og så fik den norske FCK-manager da gjort lidt reklame for det kommende dansk-svenske Europa League-brag.

Som værten Jesper Simo replicerede:

»Det bruger vi til vores promo.«

Ståle sagde også om kampen: »Ja, der bliver hype. Af en eller anden grund har Malmö et horn i siden på os. Jeg ved ikke, hvad det kommer af. Der er noget historik.«

Det er om små to uger, at Malmö-FCK skal spilles på den anden side af Øresund.