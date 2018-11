FCK vandt topduel mod FCM med spillere, der er tydeligt slidte efter et hårdt efterår, siger Ståle Solbakken.

FC Københavns spillere så slidte og mærkede ud efter et hårdt efterår, da de søndag slog FC Midtjylland med 2-1.

Det mener FCK-manager Ståle Solbakken, der derfor er ekstra tilfreds med, at det lykkedes at slå mesterskabsrivalerne og skabe et forspring på tre point i tabellen.

- Vi er meget tilfredse med at slå et andet tophold på en dag, hvor der er plads til forbedringer.

- Nogle gik lidt ned fysisk. Det er naturligt. Vi har spillet over 30 kampe i det her efterår, og mange har været rundt om jordkloden, siger Ståle Solbakken.

Nordmanden henviser til, at flere af hans profiler har været afsted med deres respektive landshold i den forgangne uge.

- Vi har først været samlet siden fredag til træning, så det kan have noget med det at gøre.

- Det er klart, at FCM har haft en anden forberedelse til kampen end os, siger Solbakken.

FCK-manageren vil i den resterende del af efterårssæsonen overveje at rotere endnu mere på holdet for at fordele spilletiden.

Mod FCM var han godt tilfreds med første halvleg, hvor Robert Skov på et straffespark sendte københavnerne i front. Et kvarter før tid fik FCM udlignet til 1-1, inden indskiftede Ján Gregus til sidst sikrede FCK sejren.

- Vi havde god kontrol i første halvleg.

- Efter pausen mistede vi for mange bolde, og FCM lurede på vores fejl, og så gik det hurtigt den anden vej, siger Solbakken.

Selv om FCK havde tabte de seneste fem kampe til FCM før søndagens sejr, så mener nordmanden ikke, at københavnerne har haft et kompleks mod midtjyderne.

- Vi vinder jo 80 eller 90 procent af kampene mod dem her i Parken. Det er i Herning, vi har problemer, siger han.

FCM-træner Kenneth Andersen ærgrer sig over nederlaget, og det faktum at midtjyderne nu er tre point efter FCK i tabellen.

- Vi har tabt et slag på vejen mod det danske mesterskab, men der er lang tid til, at det bliver afgjort. De direkte dueller mod FCK betyder meget, men det gør alle de andre kampe også. Kampen her var ikke altafgørende.

- Nu er FCK foran med tre point, og sådan er det. Nu skal vi bare vise, hvad vi er lavet af, siger Kenneth Andersen.

FCM-forsvareren Erik Sviatchenko tager også nederlaget med ro i forhold til titelkampen.

- Jeg er irriteret og bitter over nederlaget, men i forhold til guldræset, så har vi før været bagefter dem og omvendt. Jeg tror, at det kommer til at køre sådan her langt hen i sæsonen, siger han.

FCK topper Superligaen med 38 point foran FCM med 35 efter 17 spillerunder. Nærmeste forfølger er Esbjerg med 26 point.

/ritzau/