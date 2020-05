FCK-træner Ståle Solbakken tror, at spillernes mentale helbred bliver udfordret, når Superligaen genstartes.

FC København-træner Ståle Solbakken er bekymret for de mentale udfordringer, spillerne står over for midt i coronapandemien og den forestående genstart i Superligaen.

Solbakken fortæller om en hverdag, hvor træningen i takt med coronalempelserne er blevet med fysisk kontakt.

»Spillerne klæder om hjemme, får mad med hjem og behandles i et udendørs skur, som vi har sat op. Situationen er mærkelig.«

»Det fungerer fint indtil nu. Nu har spillerne en tryghed, men spørgsmålet er, hvordan det bliver, når kampene starter,« siger Solbakken til norske VG.

Når han skal svare på den største bekymring, er han ikke i tvivl.

»Det er nok spillernes mentale helbred. Selvfølgelig også det fysiske, men hvordan de tackler ændringerne og den specielle situation. Der er meget, som er ukendt, og det er et puslespil, som ikke er færdiglagt.«

»Vi har arbejdet meget med det og været optaget af, at spillerne får rum til at tackle det. Det sker med møder med andre miljøer i andre omgivelser,« siger Solbakken.

»Det er alt for tidligt at sige, hvordan det bliver. Det er en surrealistisk situation, og der er meget usikkerhed,« siger han.

Generelt vurderer Solbakken, at genstarten kan lade sig gøre, som det er sat op med de protokoller, der er indført i dansk fodbold.

»Jeg synes, det virker realistisk at gennemføre. Jeg tror, at alle forstår de forskellige aktører og interesser. Det er økonomi og tv-aftaler.«

»Men jeg forstår også, at der er spillere, som er bekymrede. De er isoleret i et andet land, og nogle af vores spillere har ikke set deres børn og familier meget længe, men har været spærret inde i et andet land,« siger Solbakken.

FCK spiller testkamp fredag klokken 13 hjemme mod OB.

/ritzau/