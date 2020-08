Jens Stage og Mohamed Daramy er nye i FCK's startopstilling. Manchester United har profilerne med igen.

FC Københavns manager, Ståle Solbakken, har lavet to ændringer i sin startopstilling fra ottendedelsfinalen i onsdags mod Istanbul Basaksehir til mandagens kvartfinale mod Manchester United i Europa League.

Nordmandens ændringer på holdkortet er på midtbanen og i front.

Inde i maskinrummet er aarhusianeren Jens Stage den nye makker til anfører Carlos Zeca, der senest havde selskab af Robert Mudrazija.

I front er 18-årige Mohamed Daramy foretrukket i stedet for 19-årige Mikkel Kaufmann.

Det er formentlig konsekvensen af, at fysisk stærke Kaufmann havde det svært mod Basaksehir. Samtidig har Daramy en exceptionel fart, og det kan blive et våben i kontraangrebene mod et formodet stærkere Manchester United-hold på RheinEnergieStadion i Köln.

Ved siden af - eller i nærheden af - Daramy skal Jonas Wind spille. I onsdags havde Wind oftest succes med periodevist at trække længere ned på midtbanen frem for at være i den forreste linje. Det gav udbytte, og Wind scorede to mål.

I forsvaret er det atter Andreas Bjelland og Victor Nelsson, der skal spille centralt foran ankermand Karl-Johan Johnsson og med de to backs Guillermo Varela og Nicolai Boilesen på hver sin side.

FCK's holdopstilling ser ud som følger (4-4-1-1):

Karl-Johan Johnsson - Guillermo Varela, Victor Nelsson, Andreas Bjelland, Nicolai Boilesen - Pep Biel, Jens Stage, Carlos Zeca, Rasmus Falk - Jonas Wind - Mohamed Daramy.

Manchester United sparede senest en række profiler i returkampen mod LASK Linz. Manager Ole Gunnar Solskjær stiller dog op med et noget mere stjernespækket hold i Köln.

Der er således blevet plads til blandt andre Paul Pogba, Marcus Rashford og Bruno Fernandes i startopstillingen. I målet er reserven Sergio Romero dog foretrukket over stjernemålmanden David De Gea.

Ole Gunnar Solskjær har valgt følgende 11 spillere (4-3-3):

Sergio Romero - Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Brandon Williams - Fred, Bruno Fernandes, Paul Pogba - Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.

Europa League-kvartfinalen begynder klokken 21. Modsat normalt skal det hele afgøres over en enkelt kamp, og den går derfor i forlænget spilletid, hvis stillingen er lige efter 90 minutter.

/ritzau/