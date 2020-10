FC København står med en ret bred trup efter flere tilgange men ingen afgange den seneste uge.

I en podcast produceret af klubben afslører han nu, hvilke spillere der er ude i kulden, og som han gerne vil have ud af døren:

»Summa summarum har vi arbejdet budgettet en del procenter ned, og med 2-3 afgange mere - det er planerne, at Thomsen, Oviedo og Varela skal videre, forhåbentlig allerede i januar - så har vi reduceret ret kraftigt,« siger den norske manager i podcasten.

De nævnte spillere har langt til spilletid i øjeblikket. Nicolaj Thomsen spiller kun i ny og næ, men har hverken formået at byde sig til på midten eller kanten.

Nicolaj Thomsen er en af de spillere, der skal ud af truppen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nicolaj Thomsen er en af de spillere, der skal ud af truppen. Foto: Mads Claus Rasmussen

FCK har også tre backs til hver side, og både Bengtsson og Boilesen står foran Oviedo, mens Ankersen og Bartolec står foran Varela.

Både Oviedo og Varela var også rygtet til andre klubber, men intet er faldet på plads endnu.

Transfervinduet er fortsat åbent i visse lande, og derfor kan de stadig nå at finde sig andre klubber, men mest sandsynligt er det, at de må vente til vinter:

»Markedet har gjort, at vi stadig arbejder på, at Oviedo og Varela kan finde nogle klubber, men det bliver jo sværere og sværere, for nu er der færre markeder åbne. Men der er dog heller ikke så længe til vinter-transfervinduet åbner.«

I podcasten fortæller han om det svære transfervindue, der har været hæmmet af coronavirus og senest den manglende kvalifikation til Europa League-gruppepspillet.

Begge dele har gjort, at det økonomiske råderum har været begrænset:

»Det har været et meget låst og svært transfervindue, hvor der er mange flere udlån, og hvor lønningerne er faldet i en del ligaer. Der er færre store overgangssummer, så det er sværere at lave handler på den normale måde. Det har gjort, at nogen spillere fritstilles, men der er mange på markedet, der gerne vil skifte, men som måske har en højere løn, hvor de kommer fra. De vil gerne spille fodbold, men de vil også gerne have, at lønnen følger med, så det er en svær kombination.«

»For FCK's vedkommene er jeg OK tilfreds. Vi fik tidligt en boksangriber, Kamil WIlczek, på plads for en relativt lav overgangssum, og vi fik en kontinuitetsbærer retur i form af Peter Ankersen, der netop kom lidt ud af det blå. Han var villig til at gå på kompromis med lønnen, så det blev muligt for os, og det tror jeg ikke, det havde været uden coronasituationen,« siger Ståle Solbakken.

FCK har foruden Kamil Wilczek og Peter Ankersen også tilknyttet to centerbacks i form af Marios Oikonomou og Mathias 'Zanka' Jørgensen, der er vendt hjem efter tre år i udlandet.

Ud er røget Dame N'Doye, Uros Matic, Sotiriou Papagiannopoulos og Michael Santos.