Brøndbys hold under Michael Laudrup modtager mindre ros fra Ståle Solbakken end Alexanders Zornigers hold.

Ståle Solbakken står i spidsen for FC København for 600. gang som cheftræner, når holdet søndag tager imod Brøndby i Superligaen.

Den 51-årige nordmand kan se tilbage på mange lokalderbyer mod ærkerivalen, men når han skal sætte ord på de forskellige Brøndby-hold, er der mest ros til Alexander Zornigers mandskab.

Hvis man skal tolke Solbakkens superlativer, så er der i hvert fald mere ros til Zornigers hold, end der er til eksempelvis Michael Laudrups mesterhold fra 2005.

- De kampe har altid haft en drivende effekt, og i min tid har vi mødt mange gode Brøndby-hold, siger Solbakken til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Et Laudrup-hold, som var vældig godt, og et Kent Nielsen-hold, som var vældig godt, og som vi kæmpede med mesterskabet om i 2009, og vi har mødt et formidabelt Zorniger-hold, og nu tror jeg, de er i færd med at bygge et nyt godt hold.

Tyske Zorniger stod blandt andet i spidsen for Brøndby, da holdet for to sæsoner siden var meget tæt på at vinde mesterskabet og undervejs slog FCK flere gange i samme sæson.

Det var FC Midtjylland, der i den sæson snuppede mesterskabet for snuden af Brøndby, som blandt andet dummede sig med et 2-2-resultat ude mod AC Horsens.

I sidste sæson gik det mindre godt for Brøndby, og Zorniger blev fyret. Nu er Niels Frederiksen i stedet ansat som Brøndby-træner.

- Det er selvfølgelig noget specielt. Det er den fedeste kamp i Danmark og den klart største kamp mellem de to klart største klubber, siger Solbakken.

Brøndby vandt senest mesterskabet i 2005, mens FCK er forsvarende mester.

FCK's kamp mod Brøndby spilles søndag klokken 11.45 i Parken.

/ritzau/