Matchvinder Pieros Sotiriou får roser af Ståle Solbakken, men er selv meget ydmyg.

Den cypriotiske angriber Pieros Sotiriou kom ind fra bænken og scorede to gange inden for et minut, da FC København søndag vendte 0-1 til en 2-1-sejr mod Hobro i Superligaen.

FCK-manager Ståle Solbakken øser roser ud over sin matchvinder.

- For mig er Pieros en drømmespiller. Han arbejder hårdt og gør altid sit bedste.

- Man kan stole 100 procent på ham, og han skaber altid god stemning i hele klubben. Han er superprofessionel på alle parametre, siger Solbakken.

Hovedpersonen er selv meget beskeden omkring sin rolle og vil ikke kræve, at han fremover skal være i startopstillingen.

- Jeg arbejder hver eneste dag for at hjælpe holdet og mig selv, men mest af alt for at hjælpe holdet til nogle sejre.

- Jeg er ligeglad med, hvem der er bag mig og foran mig i hierarkiet. Træneren bestemmer, hvem der spiller.

Hobro-træner Peter Sørensen ærgrer sig over, at nordjyderne ikke fik point ud af sine anstrengelser, men anerkender også FCK's styrke.

- Det er lidt det, som FCK kan. De havde skarpe angribere, og de havde en målmand, der holdt dem inde i kampen. Det var ikke held.

- De har hentet de rigtige folk til de rigtige pladser, siger Sørensen og peger på FCK's dobbelte assistmager Dame N'Doye som den afgørende figur:

- De spillede os ikke ud af brættet på noget tidspunkt, men Dame N'Doye er en international stærk angriber, og hvis ikke man passer på og forhindrer dem i at spille boldene ind til ham, bliver det farligt.

- Vi havde to minutters udfald, hvor de var skarpe. Det må vi respektere og anerkende.

/ritzau/