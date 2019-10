FCK-spillere kan være stolte efter 1-1 i Ukraine, siger Ståle Solbakken, der er utilfreds med kampplanlægning.

FC København har med 1-1 på udebane mod Dynamo Kiev sat kursen mod avancement i Europa League, men dårlig kampplanlægning kan spolere det hele for det danske mesterhold.

Det mener FCK-manager Ståle Solbakken efter torsdagens opgør mod ukrainerne, der om to uger kommer forbi København.

- Det ser fint ud, men alle kampe er jævne og hårde, og det bliver ikke nemt i Parken mod Dynamo Kiev. Det er 50-50.

- Vi havde kalkuleret med et nederlag her, før vi startede, men nu må vi se, om vi kan stå distancen, siger Ståle Solbakken til 6'eren.

Han mener, at en pokalkamp på næste torsdag mod FC Nordsjælland gør betingelserne i Europa League endnu hårdere for FCK.

Pokalkampen betyder, at FCK skal i kamp med tre-fire dages mellemrum frem mod opgøret mod Dynamo Kiev i København.

- Jeg er irriteret over, at der slet ikke bliver taget hensyn til os overhovedet. Det er en skandale. Vi kæmper for dansk fodbold, siger Solbakken.

Han mener, at kampen kunne placeres til foråret, når Superligaen starter op efter vinterpausen.

- Pokalturneringen gør det meget vanskeligere for de hold, der kæmper i Europa. Jeg ville sige det samme, hvis det gjaldt andre danske hold.

- Vi laver store undersøgelser, om at danske hold skal klare sig bedre i Europa, så det er ren idioti, siger nordmanden og kalder planlægningen både meningsløs og lidt pinlig.

Det er langt fra første gang, at han langer ud efter planlægningen af hjemlige kampe i forhold til de europæiske.

Ståle Solbakken havde dog også mange ting at glæde sig over torsdag aften i Ukraines hovedstad, hvor danskerne kom foran efter halvandet minut ved Pieros Sotiriou.

- Vi var heldige med at få det mål så tidligt, for det betød, at vi mentalt var ovenpå.

- Deres mål var lidt ærgerligt. De sparkede et knaldhårdt frispark mod nærmeste stolpe, og mine spillere troede, at han ville sparke længere bagud i feltet.

- Drengene skal være stolte. Det var godt gennemført, siger Solbakken.

Generelt er han tilfreds med, hvordan de danske gæster fik pillet brodden af et normalt aggressivt Kiev-hold.

- Jeg synes, at vi var gode til at balancere spillet og holde i bolden.

- Når vi ikke fik afsluttet, fik vi fat i bolden og tog tempoet ud, siger han.

Med pointdelingen har både FC København og Dynamo Kiev fem af slagsen efter tre gruppekampe. Malmö FF har fire, og FC Lugano er noteret for et enkelt point.

