Ståle Solbakken mener, at Dame N'Doye og Ebbe Sand er de bedste angribere, der har spillet i Superligaen.

Med to mål torsdag aften kom Dame N'Doye op på 13 mål i 13 superligakampe mod FC Midtjylland. Og samtidig kravlede han op i top-10 på alletiders topscorerliste i Superligaen.

Tilmed kunne den 34-årige angriber, der før sæsonen vendte tilbage til FCK, glæde sig over, at han var med til at åbne et hul på otte point til FCM i guldkampen i sejren på 3-0.

Spørger man FCK-manager Ståle Solbakken, er N'Doye blandt de to bedste angribere i Superligaens historie.

- Det er ganske simpelt. Det er ham eller Ebbe Sand. De spillede på to forskellige tidspunkter og var rigtig gode begge to, siger FCK-manageren.

- Men da Ebbe Sand spillede, var jeg den bedste spiller i Superligaen. Det er muligt, de kan konkurrere om det, men det var mig, som blev årets spiller, da han spillede der, siger Ståle Solbakken med et smil på læben.

Dame N'Doye scorede til 2-0 og 3-0 i FCK's sejr torsdag. De to fuldtræffere bragte ham op på 18 mål i denne sæson.

Det niveau, senegaleseren har vist, siden han skrev kontrakt med FC København i juli sidste år, kommer bag på kollegaen Viktor Fischer.

- Jeg forventede ikke det, han har leveret. Han har været stærkere, end folk havde forventet.

- Han har spillet sig op og er blevet bedre og bedre. Han skal gå meget ned i niveau, hvis han ikke er forårets profil i Superligaen, siger Viktor Fischer.

Også uden for banen har den rutinerede angriber stor betydning, fortæller Fischer.

- Han er altid et positivt indspark i gruppen og er god til at sætte et par rutinerede ord på, hvornår man skal vinde fodboldkampe for at vinde mesterskaber.

- Det har været vigtigt for gruppen. Især de unge, der ikke har prøvet det før, siger Viktor Fischer.

Dame N'Doye skrev i første omgang en etårig kontrakt, men forlængede i januar sin aftale med FC København, så den også gælder for den kommende sæson.

