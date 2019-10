Der foregår stadig en kompleks debat om Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Den danske landsholdsspillers optræden i en trøje, der hylder det tyrkiske militærs indgreb i det nordlige Syrien, har delt vandene blandt fans og i Fodbolddanmark.

'Zankas' tidligere chef i FC København Ståle Solbakken hører til lejren, der mener, at det er svært for alvor at dømme Fenerbahce-spilleren.

Efter mandagens 1-2-sejr over AGF i Aarhus, blev Ståle Solbakken også forholdt sagen.

Mathias Zanka Jørgensen. Havde han et valg? Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Mathias Zanka Jørgensen. Havde han et valg? Foto: Niels Christian Vilmann

Hvad er din kommentar til den politiske sag, som Mathias 'Zanka' Jørgensen i weekenden havnede i nede i Fenerbahce?

»'Zanka' må selv finde ud af det, og det kommer han helt sikkert til at finde ud af. Jeg synes ikke, at vi heroppe skal sidde og være kloge. Det er nemt at sige. Jeg tror, de fleste er enige om, hvad det politisk rigtige er. Men du skal sætte dig i hans sted for at kunne dømme ham.«

Det er prisen for at vælge et sted som Tyrkiet at spille fodbold, når sådan noget kan ske?

»Det er et turbulent land, og Fenerbahce er en stor klub. Det er ikke sikkert, at 'Zanka' oppe i hovedet havde det i tankerne, da han underskrev kontrakten,« svarede Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken giver ikke meget for kritikken af Mathias Zanka Jørgensen. Foto: SERGEY DOLZHENKO Vis mere Ståle Solbakken giver ikke meget for kritikken af Mathias Zanka Jørgensen. Foto: SERGEY DOLZHENKO

Den 29-årige Fenerbahce-spiller gik på banen for Fenerbahce forrige lørdag, hvor han og holdkammeraterne bar en trøje af en soldat, der gjorde honnør, mens der var en hilsen til det tyrkiske militær, der er gået ind i det nordlige Syrien.

'Fædrelandet/hjemlandet er jer taknemmelig,' skulle den hilsen betyde.

Det fik B.T.s sportschef, Søren Klæstrup, til at kalde det for en urimelig situation, den danske landsholdsspiller blev bragt i, mens han kaldte på handling.

»Noget må 'Zanka' i hvert fald foretage sig. Det er ikke utænkeligt, at den danske spiller fremover igen vil blive brugt i et politisk statement, sådan som udviklingen i Tyrkiet ser ud i disse tider,« skrev B.T.s sportschef.