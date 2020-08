FCK-manageren forstår godt, hvis fans af både FCK og Brøndby har en holdning til polakkens skifte til FCK.

Interessen var stor, da FC Københavns spillere torsdag formiddag trænede på klubbens træningsanlæg på Frederiksberg i København.

Det skyldtes delvist onsdagens 3-0-sejr over Istanbul Basaksehir i Europa League-ottendedelsfinalerne, men nok lige så meget, at FCK kort inden træningen havde sikret sig en markant tilgang.

Klubben henter angriberen Kamil Wilczek, som efter fire målrige år i Brøndby har tilbragt det seneste halve år hos tyrkiske Göztepe uden succes.

FCK-manager Ståle Solbakken lægger ikke skjul på, at han godt forstår, hvis både Brøndbys og FCK's fans skal bruge lidt tid på at fordøje nyheden.

- Jeg ser helt klart, at det er kontroversielt, siger nordmanden.

- Jeg ser helt klart, at begge fangrupper har lov og ret til at stille spørgsmålstegn ved det.

- Den ene gruppe føler sig forsmået, og den anden gruppe er i venteposition. Det forstår jeg godt, siger Ståle Solbakken.

32-årige Kamil Wilczek scorede sidste efterår 17 ligamål for Brøndby. Det betød, at han kun var et mål fra at ende som delt topscorer i Superligaen, selv om han slet ikke var med i forårssæsonen.

Adspurgt om, hvorvidt det var med i Ståle Solbakkens overvejelser, at Kamil Wilczek tidligere har spillet for FCK's ærkerival, svarer manageren:

- Jo, men hans stærke overbevisning om, at han ville være en del af projektet, gjorde, at vi ikke brugte så mange sekunder eller minutter på det.

Kamil Wilczek, der scorede 92 mål i 193 kampe for Brøndby, har fået en treårig kontrakt med FCK.

Han er først spilleberettiget fra næste sæson og kan således ikke være med, når FCK på mandag møder Manchester United i Köln.

Det sker i kvartfinalerne i Europa League.

/ritzau/