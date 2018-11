Ståle Solbakken var efter FC Københavns uafgjorte Superliga-kamp mod AaB på Aalborg Portland Park langt fra tilfreds med alt, hvad hans spillere præsterede.

Blandt andet kritiserede han sin slovakiske midtbanespiller, Jan Gregus, der i første halvleg brød aftalen om, at frispark udenfor modstanderens straffesparksfelt skal skydes af Robert Skov.

»Det er hjernedødt,« svarede FCK-manageren på B.T.'s spørgsmål om, hvad han mente om Jan Gregus' disposition.

I pausen valgte Ståle Solbakken at udskifte Jan Gregus. Se B.T.s karakterer til de to holds spillere her, hvor Gregus skraber bunden.

FCKs Jan Gregus (16) i duel med AaB's Philipp Ochs i søndag eftermiddags Superliga-kampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park. Foto: Henning Bagger Vis mere FCKs Jan Gregus (16) i duel med AaB's Philipp Ochs i søndag eftermiddags Superliga-kampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park. Foto: Henning Bagger

»Det har intet med hans fejltrin at gøre. Han havde fået en advarsel, så der var ingen grund til at risikere én mere,« forklarede Ståle Solbakken, der var nogenlunde tilfreds med det ene point.

»Jeg står med en lidt blandet følelse. Selvfølgelig ville vi gerne have haft alle tre point. Men jeg er tilfreds med den måde, vi gennemførte kampen på, og AaB har nogle store chancer til allersidst, da vores kræfter slap op, fordi mine spillere det seneste stykke tid har været gennem et benhårdt kampprogram,« sagde Ståle Solbakken og tilføjede:

»Men jeg skal ikke klage. Hvis man inden efteråret havde sagt, at vi ville ligge á point med FC Midtjylland og have over to point i snit pr. kamp, selvom vi også skulle spille Europa, så havde jeg købt den.«

FCK-profilen Andreas Bjelland modtog en advarsel, da han i en situation, hvor han virkede en smule langsom på fødderne, rev AaB-fløjen Kasper Kusk omkuld. Læs tre ting, vi lærte fra opgøret mellem AaB og FCK her

FCK's Andreas Bjelland i Superligakampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park, søndag 11. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere FCK's Andreas Bjelland i Superligakampen mellem Aab og FC København på Aalborg Portland Park, søndag 11. november 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Et gult kort er et gult kort. Jeg tager fat i Kusk. Det kan jeg ikke sige så meget til,« sagde Andreas Bjelland, der i den kommende uge gør comeback på landsholdet.

»Det er indiskutabelt, at vores kampprogram det seneste stykke tid har været hårdt. Så jeg er en smule træt. Men belastningerne har heldigvis ikke sat sig til skader, så det skal nok blive godt at repræsentere Danmark igen,« sagde Andreas Bjelland.

Hvad forventer du dig af dit comeback?

«Ikke rigtig noget. Men jeg er glad for at være tilbage, og det er fedt at være en del af holdet igen. Jeg har altid sagt, at jeg gerne vil spille på landsholdet. Men jeg må være realist eftersom jeg jo er efterudtaget.«

Har du efter VM fået talt ud med landstræner Åge Hareide?

«Vi har talt sammen i denne uge, men der er ikke så meget i det. Vi har lagt 'sagen' bag os, og nu ser jeg fremad.«

Burde du have undladt at brokke dig i offentligheden over, at du ikke blev VM-udtaget, selvom du i modsætning til landstræneren mente, at du var skadesfri?

«Man siger nogle ting, og så må man stå ved dem. Sådan er virkeligheden. Lige nu gider jeg ikke hænge mig i, hvad der skete i sommer. Jeg er videre.«

Det virker som om, du ikke har behov for at dvæle ved den gamle sag?

«Fodbold er følelser. Det er klart, at hvis man bliver sat udenfor holdet, så betyder det noget for én. Jeg må stå ved mine ting, og ikke komme kravlende tilbage.«