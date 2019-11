Andreas Bjelland kom hjem til Danmark i sommeren 2018 og forstærkede FC Københavns forsvar nærmest med det samme.

Men i denne sæson har den 31-årige stopper ikke set meget spilletid. Skader er blevet ved med at holde ham ukampdygtig, og i denne sæson er det kun blevet til syv superligakampe.

»Det irriterer mig. Midtstopper og 31 år – det skulle måske have været hans bedste alder,« siger Ståle Solbakken om Andreas Bjellands sæson i et Eurosport-indslag i optakten til FCK's kamp mod Hobro søndag.

Men det er ikke det eneste, Ståle Solbakken er utilfreds med omkring Andreas Bjellands historie med skader.

FC Københavns Andreas Bjelland har ikke set meget spilletid her i efteråret. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns Andreas Bjelland har ikke set meget spilletid her i efteråret. Foto: Mads Claus Rasmussen

FCK-stopperen får behandling af holdets lægestab, men samtidig er han tilknyttet ProTreatment, hvor flere landsholdsspillere er kommet gennem tiden.

For Bjellands vedkommede har han besøgt ProTreatment gennem otte år, hvor han specielt er kommet der, når sæsonen har ligget stille.

Ståle Solbakken fortæller til Eurosport, at det normalt et 'et no-go' at modtage anden behandling end den, klubben giver, men han er gået med til det i Bjellands tilfælde, da Bjelland i de seneste år har spillet en del og haft gode oplevelser med at supplere med ProTreatments behandling.

Men når han ikke spiller, ser det ikke længere godt ud. Se hele indslaget øverst i artiklen.

»I sidste sæson fungerede det jo, kan du sige. Han beviste, at han var tilgængelig mere eller mindre hele tiden. Og så kan vi sige med facit i hånden i år, at det har været en fiasko,« siger Ståle Solbakken, der kalder behandlingen 'unødvendig':

»Vi har ansat en hel afdeling med specialister, så i udgangspunktet synes jeg jo som manager, at det er totalt unødvendigt. Jeg stoler 100 procent på den sundshedssektor, jeg har, og landsholdet har jo allerede kapret halvdelen af dem. Det er der vel en grund til?«

Andreas Bjelland fastslår, at han ikke besøger ProTreatment, fordi han er utilfreds med behandlingen i FC Københavns lægestab.

»Nej, slet ikke. Det er meget med ting som tillid og med folk, som kender en godt. Sådan er det også i det her game. Jeg har haft den samme behandler i otte år, og så opbygger man et bånd. Man kender hinanden, og man ved, hvilken form for træning og behandling der er god for en.«