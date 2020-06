Kommer FCM 11 point foran FCK, kan det stadig gå galt for midtjyderne, siger Sviatchenko og Solbakken.

FC København kan stadig vinde det danske mesterskab i fodbold, selv om københavnerne søndag aften måtte tabe topopgøret mod FC Midtjylland hjemme i Parken og komme 11 point efter midtjyderne inden de sidste seks kampe.

Sådan lyder det fra både FC Midtjylland-anfører Erik Sviatchenko og FCK-manager Ståle Solbakken.

- Guldkampen er ikke lukket, hvis vi vinder, for der er stadig mange point at spille om. Men en sejr vil give os et kæmpeboost forud for de resterende kampe.

- Det er jo en fantastisk mulighed at stå med et solidt forspring, men en sejr kræver, at vi finder vores topniveau frem, for selv om vi er favoritter, fordi vi har spillet godt, så skal vi gøre arbejdet færdigt, siger Erik Sviatchenko til FC Midtjyllands hjemmeside.

Ståle Solbakken afviser også, at søndagens kamp er en FCM-matchbold, da han af B.T. bliver spurgt, om en FCM-sejr vil være lig med et sæt guldmedaljer til midtjyderne.

- Nej. Sandsynligheden bliver meget mindre (for at FCK vinder guld, red.), men i mesterskabsspillet kan man tabe fire kampe i træk, og man kan vinde fire. Men sandsynligheden for, at Midtjylland vinder, bliver selvfølgelig øget med mange, mange procent, siger Solbakken.

Opgøret mellem Superligaens nummer et og to begynder klokken 20. De to hold møder også hinanden torsdag 9. juli.

/ritzau/