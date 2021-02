Ståle Solbakken kritiserer VM-værten Qatar, men er usikker på, om en boykot vil have den ønskede effekt.

Flere norske fodboldklubber ønsker, at Norge boykotter næste års VM i Qatar.

Det sker, efter den engelske avis The Guardian tidligere på ugen har regnet sig frem til, at 6500 migrantarbejdere har mistet livet i forberedelserne til VM, siden Qatar i 2010 blev tildelt værtskabet.

Norges landstræner Ståle Solbakken stiller dog spørgsmålstegn ved, om en norsk boykot vil have den ønskede effekt.

I samme ombæring kommer han med en skarp kritik af den kommende VM-arrangør.

- Jeg tror ikke, at nogen som helst i NFF (Norges Fodboldforbund, red) eller i den norske befolkning synes, at det der er foregået - og sandsynligvis stadig foregår - er i orden.

- Det er helt uacceptabelt, det der sker dernede, fastslår Ståle Solbakken over for avisen VG.

Tromsø opfordrede fredag NFF til at boykotte slutrunden. Forslaget fik efterfølgende støtte fra Strømsgodset og Viking, mens fire andre klubber vil tage temaet op på deres årsmøder.

Hvis Norge skal boykotte VM, mener Ståle Solbakken, at man skal gøre sig fuldstændig klart, hvorfor man gør det.

- Det vigtige for mig er, at der bliver noget solidarisk over det. At målet med en boykot og andre aktioner medvirker, at arbejderne får det bedre, og at mænd og kvinder behandles ligeværdigt.

- Hvad er målet med en boykot? Er det at sætte foden ned på grund af, hvad der er sket? Man kan ikke give nogen livet tilbage eller ændre på de skader, der er sket. De er der jo. Hvad kan man gøre for, at der sker en kraftig forbedring eller genopretning? siger landstræneren.

- Hvad kan vi sammen få ud af det. Der er ingen, som på et moralsk principielt grundlag kan sige, at en boykot er andet end en god aktion. Det vil let kunne forsvares at gøre. Men vil det betyde, at arbejderne får det bedre på sigt. Det er den diskussion om, hvad der vil fungere bedst, som vi nu må have frem, siger han.

The Guardian offentliggjorde tirsdag en artikel, hvor avisen ved hjælp af tal fra regeringskilder regnede sig frem til, at 6500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar.

Avisen omtaler flere konkrete dødsfald, og det beskrives, hvordan arbejderne i flere tilfælde har forsørget hele familier i deres hjemlande.

I et af eksemplerne er en arbejder død af elektrisk stød på en sovesal med vand på gulvet. Efter seks års arbejde i Qatar modtog hans efterladte et beløb på 9500 kroner i kompensation og ubetalt løn.

/ritzau/