FC København-træner Ståle Solbakken var ærgerlig over de store defensive fejl mod Atlético Madrid.

København. Den første kamp hjemme mod Atlético Madrid handlede for FC København om at holde spændingen intakt inden returopgøret om en uge.

Den mission lykkedes ikke.

FCK endte med at tabe 1-4, og dermed er det spanske storhold så godt som sikker på at gå videre til Europa Leagues ottendedelsfinale.

Allerede efter ti minutter kunne Atlético Madrid have scoret to-tre mål, da FCK-spillerne Michael Lüftner, William Kvist og Peter Ankersen begik store fejl i defensiven.

- Vi lavede tre-fire kæmpe individuelle fejl. Både Lüftner, Kvist og Ankersen lavede store fejl i starten.

- Vi kunne have været døde og begravede efter ti minutter, siger FCK-træner Solbakken.

Nordmanden kunne derefter se sit FCK-mandskab komme foran 1-0 stik mod spil og chancer.

Men dernæst indkasserede københavnerne fire mål, og så endte al spænding alligevel med at fordufte inden returopgøret.

- Vi er stendøde. Vi er ikke i live. Det kan være, at nogle får mulighed for at spille returkampen, som ikke spillede fra start i dag, siger Solbakken.

FCK-træneren havde også et par positive ting at sige, og han var især glad for at se, at holdet turde spille fremadrettet fodbold.

- Jeg er tilfreds med det offensive spil. Vi spillede os frem til flere store chancer, men vi scorede ikke på dem, siger han.

Solbakken mener, at Atlético Madrid er på højde med nogle af de bedste hold i Europa såsom FC Barcelona, Real Madrid og Manchester United, som FCK i tidligere sæsoner har mødt.

- Vi spillede med stor selvtillid frem ad banen. Men vi lavede defensive fejl, og de bliver straffet af sådan et hold.

- Alle hos Atlético arbejder stenhårdt for at erobre bolden. Det er et tophold i Europa. Atlético er kun syv point efter Barcelona i den spanske liga og er helt oppe blandt de bedste, vi nogensinde har mødt, mener Solbakken.

