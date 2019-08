FCK-manager Ståle Solbakken ser fine europæiske muligheder for klubben efter fredagens lodtrækning.

En Europa League-gruppe med ukrainske Dynamo Kiev, svenske Malmö FF og FC Lugano fra Schweiz får ikke FC København-manager Ståle Solbakken til at ryste af skræk.

Fredagens lodtrækning får prædikatet "sportsligt fornuftigt" af nordmanden.

- Det ser sportsligt fornuftigt ud, uden jeg kender holdene detaljeret endnu, lyder det fra Solbakken til FCK's hjemmeside.

- Vi ved, at Dynamo Kiev er en klub med flotte europæiske traditioner, og de har masser af dygtige individuelle spillere som eksempelvis Benjamin Verbic, som FCK-fansene kender alt til.

Verbic spillede fra 2015 til 2017 i netop FCK.

Dynamo Kiev er på papiret den sværeste modstander, men de to skandinaviske slag mod Malmö FF kan også skabe særlige kampe, mener Ståle Solbakken.

- Malmö bliver nok som at spille et derby med masser af intensitet og dueller. Det bliver helt sikkert også en kamp med stor interesse fra fans og medier, og vi glæder os meget til at møde vores naboer i en kamp med point på spil.

- I forhold til Lugano, så skal vi i gang med scoutingen på dem, men vi ved, at schweizisk klubfodbold har været i fremgang med Basel og Young Boys som de to lokomotiver, og Lugano har helt sikkert også kvaliteter, siger Solbakken.

Gruppespillet indledes 19. september, men rækkefølgen på kampene er endnu ukendt.

/ritzau/