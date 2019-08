FC København kan komme i en kvartfinale i Europa. De sælger spillere dyrere og køber dem nemmere. Og Ståle Solbakken ville ikke finde det halvt så sjovt at være chef i FCK uden den europæiske modstand.

Alle de udmeldinger kommer fra FCK-manageren selv, inden han satte sine spillere op som skakbrikker position for position på den blikdåse af et charmerende stadion, som ligger midt i Riga.

Her møder FC København torsdag aften Riga FC i en returkamp om at komme i Europa for 12. gang på 13 år. Og de vil meget gerne fuldføre missionen efter 3-1-sejren på hjemmebane - også selvom efteråret ikke bliver til tonerne af Champions League-hymnen.

Her er syv påstande til Ståle Solbakken om hans og FC Københavns forhold til Europa.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Du ville ikke synes, det var halvt så sjovt at være træner i FCK, hvis ikke I spillede i Europa kontinuerligt.

»Det er rigtigt. Du møder andre fodboldkulturer, andre typer hold og andre stadioner. Du ser spillerne i andre omgivelser, og du ser spillerne i andre situationer. Der lærer du endnu mere om dit hold og om spillerne,« siger Ståle Solbakken.

Du går efter Champions League for prestigen, men Europa League er mere for pengene.

»Neeej. Sådan vurderer vi det ikke. Vi prøver at kvalificere os ind til den turnering, som er højest. Og det er Champions League. I år havde vi to matchbolde, men det gik ikke. Og så må vi prøve at fuldføre det her. Presset er endnu større i år end sidste år. Mod Atalanta var der måske 10-15 procent, der troede på os. Nu er det måske 10-15 procent, der ikke tror på os.«

Hvis vi ikke er med i to år i træk, tror jeg, det kan blive svært at vinde kampen om spillere mod nogle større klubber. Ståle Solbakken

FCK kommer på et tidspunkt til at spille en kvartfinale i en europæisk turnering.

»Ja. Det er der potentiale til, så det kan ske. Sidste gang vi var i Champions League, var vi et Delaney-salg fra. Og det er ofte det, der hindrer os - at vi savner kontinuiteten. Man skal have lidt heldig lodtrækning og så et rigtig godt hold, som måske har været sammen i et par år.«

Du skaber og træner ikke dine hold til at spille i Superligaen, men til Europa

»Ja. Vi scouter spillere, som, vi ser, har potentiale til at spille i Europa. Måske finder vi andre spillere, som kunne dominere mere i Superligaen, men som aldrig ville klare sig i Europa. Jeg har mange gange valgt spillere fra, som ikke havde europæisk snit.«

FCKs Sotirios Papagiannopoulos, Pieros Sotiriou og Viktor Fischer ved 2-1 målet i Europa League kvalifikationskampen mellem FC København og Riga FC, i Parken i København torsdag den 22. august 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs Sotirios Papagiannopoulos, Pieros Sotiriou og Viktor Fischer ved 2-1 målet i Europa League kvalifikationskampen mellem FC København og Riga FC, i Parken i København torsdag den 22. august 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

FCK-spillere bliver mere værd af at spille i Europa

»Ja, for det er et andet udstillingsvindue.«

Det er nemmere for dig at overtale spillere til at skifte til FCK, når I spiller i Europa

»Ja, det er vores mærkevare nu, at vi sælger os på, at vi er i Europa. Derfor er de her kampe de vigtigste hvert eneste år. Vi kan godt leve med at være et år uden Europa, men ikke to uden. Hvis vi ikke er med i to år i træk, tror jeg, det kan blive svært at vinde kampen om spillere mod nogle større klubber. For vi betaler en del mindre i løn, men så har vi en karriereplan, hvor Europa er en af tingene.«

Du henter en spiller mere, hvis I kommer i Europa League

»Det er tvivlsomt.«

FC København møder torsdag Riga FC i den lettiske hovedstad. Kampen starter klokken 18.45.

