Tragikomisk er måske et meget godt ord til at beskrive stemningen hos Ståle Solbakken.

Hans hold havde netop tabt 1-0 til Malmö FF hjemme i Telia Parken, men alligevel kvalificeret sig fra gruppen efter et Dynamo Kiev-kiks. Og det kunne mærkes på FC København-manageren til det efterfølgende pressemøde.

Bliver du sur efter sådan…

»Jaaaaa!,« afbrød Stål Solbakken og slog sit hoved lige ned i den mikrofon, der stod foran ham.

Også nede i omklædningsrummet?

»Ja, jeg sagde det til spillerne. Jeg sagde ‘tillykke’ med et bestemt tonefald. Jeg er meget skuffet over præstationen. Jeg synes, at vi inviterer til en fest, som vi ikke formår at deltage i.«

»Spillerne knokler 100 procent, og de er godt organiseret. De giver ikke Malmö noget bortset fra en chance og et selvmål. Det var bare så lidt overskudsagtigt og så lidt power i offensiven. Det var ikke godt.«

Er du bekymret for den sidste kamp mod OB?

»Ja, den er jeg meget bekymret for. I forhold til power og fysik. Banen er god, men den er bare rigtig, rigtig tung. Så jeg er meget, meget bekymret for mandag. Vi må sadle om og tage en sidste kraftanstrengelse.«

De kan ikke have været helt ædru i den sidste planlægning. Ståle Solbakken om programudvalget

»For det er klart, at det har meget at sige, om vi ligger fem, syv eller ti point efter. Vi har alt at spille for i den kamp. Med syv point imellem kan alt ske. Vi må gøre alt, vi kan for at vinde den kamp,« siger Solbakken.

Der var ikke så meget tvivl om, at FC Københavns overhoved havde svært ved at finde hoved og hale i, hvad han skulle tænke. Nederlaget var hårdt og gjorde ondt på grund af den helt potensforladte offensiv, som kun kreerede én chance i 90 minutter.

Samtidig skal han finde passet frem igen i starten af det nye år til mere Europa League-fodbold.

»Det betyder noget for selvforståelsen, at vi spiller fodbold i Europa efter jul. Når vi får lagt skuffelsen til side, er det vigtig for os, at vi har noget at glæde os til i februar. Vi starter hjemme i den første kamp, så vi lever inden den første kamp, uanset hvem vi trækker,« lød det fra Solbakken.

Det meste på pressemødet blev leveret med nordmandens klassiske stil, og man skal næppe være tankelæser for at kunne se, at han glæder sig til at sende sit hold på ferie efter et langt efterår med mange kampe og skader.

Det gør han efter på mandag, når københavnerne har mødt OB i den sidste Superliga-kamp.

Og det gør han med endnu et lille svirp med halen mod det programudvalg, som han har været efter i hele dette halvår.

»Det er første gang, at vi har fået en lille gave fra det legendariske programudvalg, hvor vi faktisk får en ekstra fridag. De kan ikke have været helt ædru i den sidste planlægning. Det gik vores vej til sidst. Det er julefrokosten,« sagde Ståle Solbakken og forsvandt videre.