Ole Gunnar Solskjær har sendt sms'er til Ståle Solbakken både før og efter FCK's sejr over Basaksehir.

FC Københavns manager, Ståle Solbakken, kan se frem til at møde sin landsmand Ole Gunnar Solskjær mandag i Köln i Europa League-kvartfinalen.

Både før og efter FCK's 3-0-sejr over Basaksehir i ottendedelsfinalen onsdag aften har Solskjær sendt sms'er til Solbakken. Dem læste en Solbakken i højt humør op på pressemødet efter kampen.

- Jeg fik en besked fra ham før kampen. Hvis jeg ikke har slettet den, kan I få den her, så vi er sikre på, at der ikke er nogle citatfejl. Han har også skrevet her efter kampen.

- Vi ses i Köln, skrev han før kampen. Så skrev jeg, at jeg ikke er 100 procent sikker, men at vi er klar. Så skrev han en tommelfinger op. Så svarede jeg tilbage, tommelfinger op.

- Så skrev han held og lykke, men han skrev forkert og skrev "hell", fordi han prøvede at være dansk.

- Efter kampen har han skrevet: Vi ses, nu skal vi bare komme igennem. Nu svarer jeg ham direkte: Held og lykke, siger Solbakken, mens han taster på sin telefon.

Solbakken medgiver, at der venter et svært opgør mod landsmandens hold.

- Hvis Manchester United spiller hele sit register, så kan det blive stygt. Vi skal have stor respekt for Premier Leagues nummer tre, der har spillet mange kampe uden at tabe og slået Lask Linz med B-holdet.

- Det er ikke sådan, at jeg kan høre Champions League-hymnen, joker Solbakken med henvisning til, at Europa League-vinderen bliver belønnet med en plads i Europas bedste klubturnering.

Mødet med den engelske storklub bliver FCK's første europæiske kvartfinale. Den blev sikret i overbevisende stil, og det gør Solbakken stolt og glad.

- Jeg var rolig, da dommeren fløjtede af. Jeg er glad på drengenes vegne, det var en historisk præstation. At være i kvartfinalen i en europæisk turnering for et nordisk hold er fantastisk.

- Til sidst havde vi det lidt sjovt, da drengene holdt på bolden. Jeg synes, det var synd, at der ikke var 30.000 til at se det, siger Solbakken med henvisning til de tomme tribuner i Parken.

På banen tog FCK føringen efter få minutter, og efter pausen var avancementet aldrig i fare mod et tamt tyrkisk mesterhold.

I Solbakkens øjne var FCK-præstationen perfekt.

- Vi havde lidt mere overskud i holdet i dag. Jeg tror, at spillerne var lidt lettere i hovedet og benene efter en lille pause i sidste uge. Vi spillede en gennemført perfekt kamp defensivt og offensivt.

- Vi skabte også store chancer ud over målene, og vi holdt dem fra store chancer, også selv om ikke alle spillere spillede deres bedste kamp, siger Solbakken.

