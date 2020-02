Ståle Solbakken og forsvarsmakker Ragnar Sigurdsson lovpriser Victor Nelsson for fejlfri kamp mod Celtic.

FCK-manager Ståle Solbakken sender store roser afsted til forsvarsspilleren Victor Nelsson, der var en afgørende årsag til, at FCK torsdag aften vandt 3-1 ude over Celtic og er klar til ottendedelsfinalen i Europa League.

Sammen med en velspillende Karl-Johan Johnsson sørgede U21-landsholdsanfører Nelsson for at tage sig af Celtics mange forsøg på at lave ravage i FCK-feltet.

- Nelsson var fantastisk. Det var lige en kamp for ham. Det var derfor, jeg tog ham og Ragnar Sigurdsson i dag, for de elsker jo det der. Dong, dong og dong. Og så kaster de sig ind i en bold mere.

- De synes næsten, det er sjovt. Det er lige før, de siger til backen, at de bare skal lade dem slå bolden ind over, så de kan afvise den, siger Ståle Solbakken.

- Det her er en af de største aftener for os, tilføjer Solbakken, der nu for anden gang har fået FCK videre fra en knockoutrunde i Europa League.

Forsvarsspiller Ragnar Sigurdsson var også dybt imponeret af makkeren Victor Nelssons næsten fejlfrie præstation på en svær udebane.

- Han var klart man of the match for mig. Han kom i mange dueller og vandt dem alle sammen. Jeg er meget, meget imponeret af ham. Det har jeg også fortalt ham. Han er stærk og hurtig, og han ofrer sig selv for holdet.

- Hvis han fortsætter med at spille sådan her, så bliver det svært for FCK at beholde ham, siger islændingen.

Sigurdsson begik straffespark efter 80 minutter, da han havde arm på bolden.

- Det var min lille T-rex-hånd, som blev stående på den forkerte plads. Han sparkede mig hårdt, og jeg nåede ikke at reagere.

- Der var hånd på, og der var straffe, ret skal være ret. Det var lidt uheldigt synes jeg. Det var et dårligt moment for mig personligt. Men drengene reddede mig i dag, og det har jeg takket dem for, siger Sigurdsson.

I målet stod Karl-Johan Johnsson en stærk kamp. Det har han for vane i de største opgør. Han brillerede således også i sidste uge mod Celtic, og i efteråret var han eksempelvis et levende plankeværk i derbysejren over Brøndby.

Torsdag lavede han en verdensklasseredning, da han liggende afværgede en Celtic-udligning. Den svenske målmand er også selv glad for at kunne levere, når der er behov for det.

- Det er sådanne kampe, man lever for. Jeg er rigtig motiveret og vil virkelig vinde, og lige nu er jeg inde i et godt flow og lykkes med mine ting.

- Sejren her er toppen af det, jeg har prøvet. Jeg har prøvet at vinde over PSG, men det her er Europa League, og vi går videre til ottendedelsfinalen, så det her er toppen, siger den svenske målmand.

/ritzau/