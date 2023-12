Han har holdt sig væk siden fyringen.

10. oktober 2020 var Ståle Solbakkens sidste som FCK-boss, men han spøger stadig hos de danske mestre - ikke mindst på grund af de europæiske resultater, som blandt andet tæller en 1/8-finale i Champions League.

Tidligere på efteråret inviterede klubben alle fra Solbakken og resten af 2006-holdet, der slog Manchester United i den fornemme turnering, ind i Parken for at blive hyldet, men den norske landstræner stod fast på sin beslutning om at holde sig væk, og det skyldes én ting.

SE KLIPPET ØVERST

Der var nemlig nogle personer, som han ikke ville støde ind i, men kun én af dem ville han sætte navn på: storaktionæren Lars Seier.

»Jeg er rigtig glad for, at de sang mit navn, da jeg sad hjemme i stuen,« siger han til Viaplay.

»Det er ikke sådan, at jeg bærer nag, men jeg har heller ikke lyst til at møde Lars Seier eller nogen af de andre. Det kommer der ikke noget godt ud af.«

Uden at sætte navne på siger han, at nogle af de tilbageværende medarbejdere agerede 'karakterløst' i tiden omkring fyringen.

»Det handler ikke om Ståle længere. Det drejer sig om FCK,« siger Solbakken, der lover, at han nok skal vende tilbage til Parken på et eller andet tidspunkt.

Han åbner for, at det godt kunne være som træner for et modstanderhold til FCK - men afviser at det skulle være som Superliga-træner.