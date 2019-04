FC København har flere point end nogensinde, men den europæiske succes mangler for at matche 2010/11-holdet.

FC København er efter søndagens 4-0-sejr over OB ubesejret i 23 ligakampe i træk, og holdets 79 point efter 32 kampe er uden sidestykke.

Aldrig tidligere i Superligaens historie har et hold haft så mange point efter 32 kampe, men det nuværende mandskab mangler alligevel lidt i at være på samme niveau som det succesfulde FCK-hold fra 2010/11.

Dengang spillede FCK sig som det første og eneste danske hold nogensinde sig videre fra et Champions League-gruppespil.

- Vores to kampe mod Atalanta i denne sæson er noget af det bedste, som FCK nogensinde har præsteret, men 2010/11-holdet er stadig det stærkeste nogensinde.

- Det her hold mangler en lidt bedre europæisk kampagne for at komme helt derop, siger manager Ståle Solbakken.

Nordmanden er til gengæld meget imponeret af, hvor hurtigt det nuværende hold har fundet melodien.

- Det er det hurtigst sammensatte hold, jeg har haft. I 2010/11 mistede vi kun én spiller på tre år, så det var bygget op over lang tid. Det samme i 2016/17-sæsonen, hvor vi også var gode.

Matematisk bliver FCK mestre, hvis FC Midtjylland taber point mod FC Nordsjælland mandag. Ellers kan FCK selv afgøre det mod Brøndby om en uge.

- Jeg er blevet mester i sofaen, på udebane og på hjemmebane. Jeg har prøvet det hele, og jeg er ligeglad, hvordan det sker. Men det må gerne ske så hurtigt som muligt, siger Solbakken.

Også offensivprofilen Viktor Fischer vil gerne have det hurtigt overstået.

- Jeg regner med, at FCM slår FCN, så vi skal afgøre mod Brøndby. Det arbejder vi også ud fra, at vi skal.

- Men selv om jeg er romantisk anlagt, så håber jeg, at det bliver afgjort i morgen. På dette område tæller stjerner på blusen mere end en romantisk kulisse, siger Fischer.

Fischer er ikke bekendt med nogen festplaner mandag aften, hvis titlen kommer i hus.

- Normalt fester jeg ikke om mandagen, men vi må se, hvordan og hvorledes. Jeg ved ikke, om der er noget planlagt, siger Fischer med et smil.

Smilene var mindre i OB-lejren, hvor midtbanespilleren Casper Nielsen var meget skuffet.

- Vi var godt med i de første 45 minutter, men forskellen var, at de puttede et mål ind. Vi var optimistiske i pausen, men så scorede de hurtigt til 2-0, og det dræbte lidt kampen.

- Og så kom deres pissemål til 3-0. Dommeren er vel den eneste på stadion, der ikke kunne se, at der var hånd på, siger en slukøret Nielsen.

