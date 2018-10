FC København har nok et helt stort håb. At stjernen Viktor Fischer kan spille, når københavnerne kan spille sig langt tættere på europæisk fodbold efter jul med en sejr over Slavia Prag.

»Viktor har jeg ikke set siden i søndags. Han har fået behandling eller været i koldt bad i de to seneste dage, for at anklen kan blive klar igen. Forhåbentlig er han klar. Han skal i hvert fald træne nu. Men vi har taget vores forholdsregler,« siger Ståle Solbakken.

Viktor Fischer var med søndag, da FCK vandt 3-1 i Vejle. Men det var ikke i den form, som han til tider har vist sig overlegen i Superligaen med.

Den bliver der nok brug for, hvis FCK skal slå Slavia Prag i Europa League torsdag aften.

FCKs Viktor Fischer i Europa League-kampen mellem FCK og Zenit i Telia Parken torsdag den september 2018.

Og har de mange behandlinger og kolde bade så hjulpet?

»Ja, det håber jeg, at det har. Jeg håber, at det bliver lidt bedre hele tiden nu, så præstationerne bliver bedre,« siger Viktor Fischer.

Følte du, at det hæmmede dig i weekenden?

»Det er ikke så vigtigt, om jeg følte det. Når jeg spiller, så spiller jeg. Så gider jeg ikke at have nogle undskyldninger for noget som helst.«

Derfor er der heller ikke undskyldninger fra Viktor Fischer mod Slavia Prag. Men der er håb. For han ved godt, at en sejr sender FCK fire point foran de tjekkiske konkurrenter halvvejs i gruppespillet.

»Det er en kæmpe chance i morgen. Hvis vi vinder, har vi syv point, og så vil Slavia stadig være på tre. Der er virkelig noget at hente i morgen. Sådan som det har set ud, har vi sammen med Slavia været stærkest. Zenit har været rigtig skarpe, og Bordeaux er ikke helt kommet i gang endnu. Det lader til, at det er de to bedste hold på spillet, som møder hinanden. Uden at fornærme Zenit. Det bliver en fed kamp,« siger Viktor Fischer, der tændes af netop de europæiske opgør.

»Jeg synes, at de europæiske kampe har været fantastiske. Jeg var desværre ikke med i Bordeaux. Det er jeg vildt ked af, at jeg ikke var. Men den præstation var bare lige, som den skulle være. De her kampe er fede. De er særlige. Telia Parken lever på en lidt anden måde i de her europæiske kampe. Stadion er lidt mere fyldt, end det normalt ville være. Og vi kan præstere på det niveau, som vi føler, at vi hører hjemme på.«