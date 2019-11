FC København kan nøjes med uafgjort i sidste EL-gruppekamp mod Malmö, der torsdag slog Dynamo Kiev med 4-3.

FC København-manager Ståle Solbakken er imponeret over de svenske modstandere fra Malmö FF, der torsdag slog Dynamo Kiev hjemme med 4-3 i Europa League-gruppespillet.

- Jeg synes, det var meget stærkt af Malmö at slå Kiev i dag, for de har været rigtig gode i den ukrainske liga. Jeg er meget imponeret over, at Malmö klarede det, siger Solbakken til 6'eren.

Da FCK samtidig vandt med 1-0 over FC Lugano i Schweiz, kan københavnerne nøjes med uafgjort i den sidste spillerunde mod netop Malmö, mens svenskerne skal vinde, hvis klubben vil være helt sikker på avancement.

- Vi har to forskellige udgangspunkter til kampen vi kan klare os med uafgjort, og de skal vinde. Samtidig skal vi spille mange kampe, og de har måske problemer, fordi der er mangel på kampe.

- Vi kan ikke spille efter uafgjort fra start, men der kan opstå en situation i kampen, hvor vi kan blive nødt til det, siger Solbakken.

Kampen spilles i Parken 12. december. På samme tid skal Kiev møde Lugano, og her skal ukrainerne vinde, hvis de vil holde liv i håbet om avancement.

FCK fører gruppen med ni point, mens Malmö har otte point på andenpladsen, og Kiev er treer med seks point.

Lugano har udspillet sin chance i turneringen med to point inden sidste runde.

/ritzau/