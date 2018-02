FCK-træner Ståle Solbakken hylder Atlético Madrid, som efter nordmandens mening er et af Europas bedste hold.

Madrid. Mens det slet ikke kører i Superligaen, så har FC Københavns europæiske sæson været godkendt trods torsdagens nederlag til Atlético Madrid.

Det mener FCK-træner Ståle Solbakken trods to nederlag til Atlético Madrid i 16.-delsfinalerne i Europa League - 1-4 i Parken for en uge siden og 0-1 torsdag aften i Madrid.

- Den europæiske sæson har været okay. Det er ikke mange gange, at danske hold har spillet europæisk fodbold efter jul. Så det er meget godt, hver gang vi præsterer at gøre det.

- I de sidste kampe mødte vi et af seks bedste hold i Europa, mener jeg. Atlético Madrid bør spille om tirsdagen eller onsdagen og ikke om torsdagen, siger Solbakken.

Det siger nordmanden med henvisning til, at Champions League afvikles tirsdag og onsdag, mens Europa League primært spilles om torsdagen.

Solbakken kunne se et FCK-mandskab, der spillede mere frit og uden nerver i torsdagens opgør i Madrid.

FCK-træneren roste modstanderen, som han kalder på højde med de bedste i Europa.

- Vi slap af sted med skindet på næsen, hvis man kan sige det på den måde. Jeg er meget imponeret over Atlético Madrid.

- Vi har analyseret syv-otte af Atleticos kampe, og i vores fantastiske Champions League-kampagne i sidste sæson mødte vi ikke et eneste hold, der er på Atleticos niveau, vurderer han.

Det er især spaniernes evne til at arbejde for hinanden og kæmpe for alle bolde i hele kampen, som gør holdet til et forbillede for FCK og imponerer Solbakken.

- De er på et topniveau. Vi har mødt alle de store hold i de seneste år i Europa - lige fra Real Madrid til Juventus - og det her er holdet, som jeg vil hylde mest, siger Solbakken.

/ritzau/