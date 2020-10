Det kom som en stor overraskelse for Peter Ankersen, at manager Ståle Solbakken lørdag blev fyret.

FC København har oplevet et skuffende 2020 i særligt Superligaen, og lørdag tog klubben konsekvensen af det og fyrede manager Ståle Solbakken.

Beskeden om fyringen tikkede lørdag morgen ind på spillernes telefoner, og fyringen kom som noget af et chok for Peter Ankersen, der netop er vendt tilbage til hovedstadsklubben efter et år i Serie A-klubben Genoa.

- Jeg var meget overrasket. Jeg havde ikke set det komme. Men det er nu engang, sådan fodbold er. Det kan gå rigtig stærkt.

- Men det er trist, synes jeg. Ståle har betydet rigtig, rigtig meget for den her klub. Også for mig. Det er en trist dag, siger Peter Ankersen.

Det var Ståle Solbakken, der hentede Peter Ankersen til klubben fra østrigske Red Bull Salzburg i 2015, og den 52-årige nordmand har haft stor betydning for den rutinerede højreback.

- Ståle har betydet rigtig meget for min udvikling. Både personligt og som fodboldspiller. Så det er klart, at det er en lille smule trist i dag, at han ikke skal være træner mere.

- Men omvendt er jeg sikker på, at klubben har valgt den her beslutning nøje. Jeg stoler fuldt og fast på, at de ved, hvad de laver, siger Peter Ankersen.

Selv om Ståle Solbakken var en medvirkende årsag til, at Peter Ankersen tidligere i år valgte at returnere til FCK, så ændrer fyringen ikke på, at Ankersen er glad for at være tilbage i klubben.

- Som du selv siger, så er der ingen garantier i fodbold. Det kunne lige så godt have været en anden træner, der havde været her, da jeg skrev under.

- Jeg har prøvet det før i Salzburg, hvor jeg skrev under med en træner, og da jeg så kom derned, var der en anden træner. Det er, sådan fodbold er, siger han.

Peter Ankersen har ikke oplevet andet end opbakning til Ståle Solbakken blandt spillerne.

- Jeg har ikke fået indikationer på andet. Under de snakke, jeg havde med Ståle, gav han heller ikke udtryk for noget. Jeg tror, at det kommer lige så meget bag på ham, som det gør på mig, siger Peter Ankersen.

FC København forsøger nu at få ny energi ind på trænerposten, der i første omgang er blevet overtaget midlertidig af klubbens U19-træner Hjalte Bo Nørregaard.

