Ståle Solbakken har ikke tænkt meget på klubbens ledelse forud for kvalifikationskampen mod Røde Stjerne.

FC København er garanteret et europæisk gruppespil, hvis holdet tirsdag aften sikrer en samlet sejr over Røde Stjerne fra Beograd.

Det betyder en stor milliongevinst og vil givetvis tilfredsstille ledelsen i Parken Sport & Entertainment, der er selskabet bag fodboldklubben.

Men den skænker FCK-manager Ståle Solbakken ikke mange tanker op til kampen.

- Det sidste, jeg tænker på, er ledelsen og bestyrelsen, siger han på mandagens pressemøde forud for kampen.

- Jeg er fløjtende ligeglad. Vi er en klub, og vi skal selvfølgelig leve op til de målsætninger, vi har.

- Men det er sport, det er fodbold, det er stolpe-ind og stolpe-ud. Hvis jeg går og bekymrer mig om Lars Seier eller Erik Skjærbæk, i forhold til om det går stolpe-ind eller stolpe-ud, bliver det umuligt at udføre jobbet, siger nordmanden med henvisning til de to storaktionærer.

I optakten til kampen er Ståle Solbakkens fokus rettet mod den sportslige del af klubben.

- Jeg, Johan (Lange, teknisk direktør, red.) og den sportslige ledelse gør alt, hvad vi kan sammen med sundhedssektoren, for at spillerne skal være klar til at håndtere de her situationer.

- I den tankegang er der 0,00 tanke på Lars Seier, Erik Skjærbæk og Bo (Rygaard bestyrelsesformand, red.). Den del tager vi bagefter, siger han.

FC København fik i sidste uge 1-1 i Serbien i den første af to kampe og har dermed et godt udgangspunkt før tirsdagens returopgør i Telia Parken.

Når FCK videre, vil det være 13. gang på 14 sæsoner, at københavnerne kvalificerer sig til et gruppespil.

Skal den danske mesterklub i Champions League-gruppespillet, kræver det efterfølgende en samlet sejr over Young Boys fra Schweiz. Ellers står den på gruppespil i Europa League.

/ritzau/