FC København-træner Ståle Solbakken fastholder sin kritik af planlægningen af kampprogrammet i denne sæson.

Debatten om planlægningen af kampprogrammet i Superligaen er ikke slut for FC København-træner Ståle Solbakken.

Flere gange i løbet af denne sæson har Solbakken kritiseret, at der ikke er taget nok hensyn til FCK's europæiske deltagelse.

Og inden torsdagens FCK-brag hjemme mod Malmö FF i den sjette og sidste gruppekamp i Europa League gentager og uddyber nordmanden sine synspunkter.

- Det handler om sund fornuft. Programmet og antallet af kampe har vi det egentligt fint med, så længe der er en vis struktur og plan for det. Det har vi aldrig haft problemer med, siger Solbakken.

Nordmanden ønsker ikke udsættelse af superligakampe til foråret eller kamppauser på grund af FCK's europæiske kampe.

- Jeg siger ikke, at vi skal have fordel af det. Men det skal ikke være sådan, at man skal have en ulempe i Superligaen, når man kæmper på mange fronter.

- I år er det enten bevidst eller ubevidst blevet skævt, mener Solbakken.

Han henviser til, at FCK efter fire af kampene i Europa League-gruppespillet har mødt Brøndby og FC Midtjylland - to af de direkte konkurrenter i toppen af ligaen.

I de fire kampe mod Brøndby og FCM har FCK blot hentet 4 af 12 mulige point.

- Planlægningen af Superligaen gør, at vi skal møde de andre respektive tophold hver eneste gang tæt på kampene i Europa.

- Hvis det er en computer, der laver det, så må vi bare leve med det. Det tvivler jeg dog på, at det er, lyder det fra Solbakken.

Han er bange for, at det kan gå ud over FCK's muligheder i Europa.

- Vi er de eneste, der tænker på det og bekymrer os om det.

- Det kommer jo til at ske, at vi ikke når et gruppespil. Det handler ofte om små marginaler.

- Der skal hårdt arbejde, grundig forberedelse og en ekstrem videnskab til for at få de marginaler over på vores side, påpeger Solbakken.

Divisionsforeningen-direktør Claus Thomsen svarede i slutningen af november tilbage på kritikken og forklarede, at kampprogrammet allerede laves i maj, inden man kender klubbernes europæiske opgaver.

- Det danske hold, der er i et europæisk gruppespil i år, havde ønsket at spille superligakampene mod de formodede stærkeste konkurrenter efter sine kampe i Europa. Ikke før.

- Det har vi lyttet til og i så vid omfang som muligt taget hensyn til, sagde Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

/ritzau/