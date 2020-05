FCK-træner Ståle Solbakken håber, at forholdene bliver bedre inden første turneringskamp.

FC København og OB tørnede fredag sammen i en træningskamp i Parken forud for genoptagelsen af Superligaen i næste uge.

Store dele af kampen mindede mere om en sommerkamp, hvilket blev understreget af, at OB indskiftede assistenttræner Henrik Hansen, som ydermere med et frækt lob udlignede til 2-2 i slutningen af opgøret.

Fraværet af tilskuere og den døde stemning på stadion kan spillerne lige så godt vænne sig til. Sådan bliver det også i resten af superligasæsonen på grund af coronarestriktionerne.

Men alligevel håber FCK-træner Ståle Solbakken, at nogle ting når at blive optimeret inden ligagenåbningen. For ud over det lidt rustne niveau på banen mindede forholdene også mere om en sommerkamp i en serieklub.

- Jeg synes, at det vi så i dag på mange måder var amatørernes aften. Så vi må håbe, at vi kan komme lidt tættere på det, vi er vant til, om ti dage. Danmark åbner jo stille og roligt mere og mere op, siger han til Copenhagen Sundays.

Han henviser blandt anden til restriktionerne, der gør, at spillerne ikke kan klæde om i de normale omklædningsrum, ligesom der er stillet festivaltoiletter frem, som skal anvendes i stedet for de normale toiletter.

FCK skal et smut til Lyngby 1. juni i første kamp efter coronapausen. OB skal samme dag til Aarhus for at møde AGF, som også åbner det hele med hjemmekampen mod Randers 28. maj.

I Superligaen har OB ikke vundet i de seneste ni kampe i træk, og FCK ligger på andenpladsen 12 point efter FC Midtjylland, så begge hold har meget at revanchere, når rækken genstarter i næste uge.

Her kan FC Midtjylland se tilbage på et godt afsæt via 3-0 ude over AaB i fredagens testkamp. Sory Kaba, Ronnie Schwarz og Lasse Vibe kom på tavlen.

Også Randers og Esbjerg var tilbage i kamp. Begge mod hold fra 1. division.

/ritzau/