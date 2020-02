Ståle Solbakken gav sine spillere en taktisk opsang i pausen mod Celtic, og det virkede, mener nordmanden.

Da FC København først vænnede sig til Celtics høje tempo, formåede københavnerne at presse modstanderen på samme måde, som det ofte ses i Superligaen.

Det siger Ståle Solbakken på et pressemøde, efter at hans hold spillede 1-1 mod skotterne i den første af to 16.-delsfinaler i Europa League.

Celtic dominerede i første halvleg og skabte en stribe store chancer mod et udspillet FCK-hold, mens anden halvleg omvendt tilhørte FCK.

- Drengene fik et tempochok. Celtic er midt i sæsonen og spillede i et andet tempo end os. Derfor hang vi lidt i tovene i første halvleg, og vi var også dårligere på bolden end normalt, og vi fik mindre tid til at bruge den.

- Vores bedste spillere tog mange mærkelig beslutninger. Selv Carlos Zeca mistede bolde, han ikke har mistet i et år.

- I anden halvleg indtog spillerne de positioner, som de burde tage. Vi blev meget mere direkte og havde hele tiden front mod deres mål. De sidste 25 minutter så det ud som en helt normal superligakamp, siger Ståle Solbakken.

Dame N'Doye udlignede i begyndelsen af anden halvleg efter oplæg fra Rasmus Falk.

Det kunne også være blevet til en FCK-sejr, men Jens Stage brændte et straffespark, hvilket sendte Solbakkens minder tilbage til august, hvor FCK tabte fra pletten i Champions League-kvalifikationsopgøret mod Røde Stjerne.

- Jens scorede i en reserveholdskamp mod OB for nylig foran 64 tilskuere, men i dag var han ikke lige så kold.

- Det er godt nok nogle dyre straffespark, vi har brændt. Mod Røde Stjerne blev det dyrt, og i dag koster det os også penge. Der sidder jo snart ikke nogen i omklædningsrummet, som ikke har brændt et straffespark i denne sæson, siger Solbakken.

På grund af det skotske udebanemål mener nordmanden, at Celtic er favorit til avancement.

- Resultatet giver Celtic en fordel, men hvis vi kan bevare vores gode statistikker, hvor vi lukker få mål ind i Europa, så tror jeg også, at kampen i Skotland bliver spændende.

Returopgøret spilles torsdag i Glasgow.

/ritzau/