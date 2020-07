Ståle Solbakken regner med, at AGF holder fast i andenpladsen efter søndagens 2-4-nederlag til aarhusianerne.

FC København måtte søndag afgive Superligaens andenplads til AGF, der vandt med 4-2 i Parken.

FCK-manager Ståle Solbakken kritiserer hjemmeholdets indsats for at være for svag.

- Vi spillede en type kamp, som jeg hader at se på.

- Det var ukontrolleret. Vi formåede ikke at kontrollere noget. Det var meget frem og tilbage, og det endte som en omgang indianerfodbold, siger nordmanden.

Det er ifølge Solbakken umuligt for FCK at vinde fodboldkampe, hvis holdet laver så mange fejl og lukker mål ind så nemt, som det var tilfældet søndag mod AGF.

- De terroriserede os på dødbolde.

- Det var jo ikke sådan, at AGF vadede i chancer. De havde vel fire-fem chancer og scorede på fire, siger nordmanden.

Ståle Solbakkens hold har generelt klaret sig skidt i mesterskabsspillet, hvor det blot er blevet til seks point i otte kampe. Til sammenligning har AGF hentet 16 point og er nu gået forbi københavnerne i tabellen.

- Jeg tager ansvaret. Jeg har forsvaret mange af vores præstationer.

- Mod AGF havde vi energien tilbage på holdet, men vi stressede, og vi lavede nogle forfærdelige fejl, siger han.

FCK har nu et point op til AGF på andenpladsen med to spillerunder tilbage.

Københavnerne skal møde AaB på udebane og FC Nordsjælland i Parken, mens AGF skal spille mod FCN i Farum og får besøg af Brøndby i sidste spillerunde.

Ståle Solbakken regner ikke med, at AGF smider andenpladsen, der giver adgang til Europa League-kvalifikationen i næste sæson.

- Nej, det tror jeg ikke på. AGF ser så stærke ud. Vi skal også selv ud at vinde vores kampe, siger nordmanden.

Nummer tre skal ud i en playoff-duel mod enten OB eller AC Horsens om adgang til Europa.

/ritzau/