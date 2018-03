Hverken Viktor Fischer eller Ståle Solbakken var tilfredse med, at FCK smed kontrollen i sejren mod Helsingør.

København. Man er sjældent mere skuffet end glad efter en sejr, men for FC København-manager Ståle Solbakken var det tæt på realiteten, efter at FCK mandag vandt en underholdende kamp mod FC Helsingør 4-3 på hjemmebane i Alka Superligaen.

FCK var i kontrol med kampen i første halvleg, og værterne gik til pause foran med 3-1. Et mindre sammenbrud efter pausen tillod dog gæsterne at udligne, inden Federico Santander sikrede sejren i kampens tillægstid.

Cheftræner Ståle Solbakken var bestemt ikke tilfreds med præstationen i anden halvleg, hvor FCK-spillerne lavede enorme mængder af fejl.

- Jeg sagde til spillerne i pausen, at de skulle forblive i kontrol, men ikke blive for afslappede, som vi gjorde ved deres mål til 3-2. Så begyndte vi at trække os, og nogle af spillerne så langsomme ud både i tanke og handling.

- De negative tanker begyndte at komme, og når de kommer, sker det tit som mod Helsingør, at der kommer frygteligt mange misforståelser mellem spillerne, og så blev det 3-3 ud af ingenting.

Disse tanker deler profilen Viktor Fischer, der erkender, at FCK-spillerne formentlig undervurderede gæsterne en smule. Offensivspilleren glæder sig dog over, at det alligevel blev til tre point.

- Vi kom ikke lige så aggressivt ud efter pausen og afventede måske bare lidt, at vi ville score et mål til 4-1. Vi glemte nok lidt, at der var to hold på banen, også selv om det er bundholdet i ligaen, og det skal man passe meget på med.

- Nu haler vi trods alt lidt ind på FCN, og hvis vi leverer bedre i næste uge mod Silkeborg, så går vi rigtig fint ind i slutspillet. Jeg tror også, at vi kommer bedre ind i det, end hvad folk havde regnet med, siger han.

Med sejren er FC København ni point efter FC Nordsjælland på tredjepladsen, der giver adgang til Europa League-kvalifikationen i næste sæson.

/ritzau/