Det har været en stille dag på Jens Jessens Vej på Frederiksberg.

På FC Københavns træningsanlæg har der ikke været åbent for journalister dagen efter, at de danske mestre missede chancen for Europa League med et nederlag til Rijeka.

Heller ikke bestyrelsesformand Bo Rygaard eller direktør Lars Bo Jeppesen har været til rådighed efter en nedjustering af forventningerne med 50 millioner kroner og et stort fald i Parkens aktiekurs.

Men på Ståle Solbakkens kontor er der lys det meste af aftenen, og der bliver arbejdet igennem, mens skuffelsen stadig sidder i kroppen på FCK-manageren.

»Jeg har det ikke bedre i dag, end jeg havde det i går… Jeg er stadig lige så ramt i dag, og det håber jeg, at vi alle sammen er,« siger Ståle Solbakken i telefonen og fortæller lidt om, hvad dagen har budt på i FC København:

»Vi har haft et møde, men det varede ikke lang tid. Og så har jeg trænet med dem, der ikke har spillet så meget – sammen med U19-spillere. Så arbejder jeg lidt med Frederik (Leth, teknisk direktør, red.), inden jeg skal se på FC Nordsjælland sammen med vores analytiker.«

Ståle Solbakken har været chefen i FC København i 12,5 år, og der har været både nedture og kriser undervejs imellem de mange pokaler og europæiske togter, så derfor holder han også fast i sin arbejdsgang, selv om kritikken lige nu er kras.

»Det unormale er jo, at vi har så meget modgang, men ellers er hverdagen, som den plejer at være. Der koster lidt flere kræfter i modgang, og sådan er det med alle ting, om du er fodboldtræner eller laver noget helt andet. Det koster lidt mere, men samtidig må man være forberedt og køre videre på,« siger Solbakken.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han har i starten af sæsonen set sit hold, der kun i perioder har ramt det niveau, som han håber på at se fra dem. Men selv om Solbakken torsdag aften erkendte, at det var den mørkeste dag i hans FCK-epoke og det laveste niveau, han havde set, så er troen der endnu.

»Vi er i en situation, hvor der trods alt kun er spillet tre Superliga-kampe. Vi har fået den første europæiske nedtur i meget, meget lang tid, Vi har altid formået at have de marginaler med os. Vi vidste, at med corona og kun en kamp i hver runde kunne det her ske. Det gik hjem i Gøteborg, men den præstation i går var rigtig dårlig,« siger Solbakken og fortsætter:

»Det er præcis det, der skuffer mest. Havde vi haft 10 klare chancer og rundspillet dem, og det bare havde været en af de dage, havde det været nemmere at acceptere for mig, end at det var så middelmådig en forestilling, som det var.«

FC København-manageren har ikke lang tid at bruge på skuffelsen, for allerede søndag aften møder københavnerne FC Nordsjælland. Så der skal forberedes, og derfor kommer der ikke ekstraordinære møder med spillerne om, hvad der skal laves om.

»Vi har hele tiden snakke med spillerne, hvor de også kan sige, hvad der er godt og skidt. Det er ikke noget, vi skulle tilføje, for sådan fungerer det for det meste. Jeg havde den ikke med dem i går, men det sker indimellem,« siger Solbakken, som også har en klar recept:

»Vi kan godt snakke, vi kan godt ruske op i det, vi kan godt berolige, men til syvende og sidst er der kun en ting, der hjælper, og det er altså at vinde fodboldkampe.«