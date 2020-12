Den tidligere FC København-træner Ståle Solbakken har aldrig lagt skjul på det. Han har fået mange tilbud i sin karriere.

Men et af dem er alligevel vildere end alle de andre. Det afslører nordmanden i podcasten 'TV 2 B-Laget'.

»Det sygeste tilbud, jeg har fået, tror jeg var fra en sheik. Jeg kan ikke huske, hvilket land det var. Men han sendte bare en sms, at han landede i Kastrup på det her tidspunkt, og han tænkte på, om jeg ikke kunne komme om bord på flyet.«

Ståle Solbakken forklarede, at det ikke var sådan, at tingene fungerede. Han pointerede, at sheiken skulle igennem nogle ting først.

52-årige Ståle Solbakken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 52-årige Ståle Solbakken. Foto: Liselotte Sabroe

Den 52-årige nordmand blev ligeledes præsenteret for en sum, og det er noget af det mest direkte, han har oplevet i fodboldverdenen.

»Det var grove ting. Det var en klub. Jeg kan ikke huske hvilken. Der stod, hvad summen var. Og det var netto. Han tog det som en selvfølge, at det her var på plads, selv om jeg var på kontrakt i København. 'Jeg lander, du kommer – og så en video af stadion'. Det er vel det sygeste og mest direkte.«

Solbakken blev fyret i FC København 10. oktober. Han kom dog hurtigt i arbejde igen, da han blev præsenteret som ny norsk landstræner 3. december.

Mellem FC København-fyringen og det nye arbejde i Norge fik han et tilbud fra Kina, men Ståle Solbakken mente, det var for stor en risiko at løbe.

»Der var en agent fra Kroatien, der ringede til mig med en kinesisk klub. Efter at jeg fik sparket i København. Der går du ind og tjekker klubben i Kina. Jeg går på Wyscout og ser på, hvor mange udenlandske spillere der er. Der er jo nogen gode spillere fra Kina på de forskellige hold. Men for mig var det ikke relevant nu at kaste sig direkte ind i sådan et risikoprojekt.«

Den tidligere FCK-træner tilføjer, at han kommer til at savne søndage i Parken, selv om det hele endte, som det gjorde.

»Vi bliver jo boende halvt/halvt, så jeg får meget af den danske kultur, madkulturen og København. Den by har det hele. Det er en international by. Det kan jeg fortsat nyde. Men det, jeg virkelig kommer til at savne, er søndage i Parken. Og europæiske aftener i Parken.«