Siden den dramatiske exit fra FC København har Ståle Solbakken været godt og grundigt rundt i mediemanegen.

Under to måneder senere overtog den 52-årige træner roret for det norske landshold, og nu afslører han, at der skal noget helt særligt til, før han kan lykkes som træner.

Det gør han over for TV 2 Norges B-laget.

»Jeg arbejder ikke optimalt i situationer, hvis jeg ikke har den lille angstklump i maven, at det ret faktisk kan gå galt. Hvis jeg ikke har det, og det er sket nogle gange, så er jeg ikke særlig god,« siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken blev fyret i FC København 10. oktober. Han var trænet i hovedstadsklubben i 12 år fordelt på to perioder. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken blev fyret i FC København 10. oktober. Han var trænet i hovedstadsklubben i 12 år fordelt på to perioder. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er nødt til at føle, at det virkelig kan gøre ondt.«

Og det kan være, at det var grunden til, at han havde så stor succes i FC København.

For da han blev fyret viste Ståle Solbakken tydeligt, at han var en ramt mand. Selv sagde han, at det var »et lille livsværk,« der blev taget fra ham ved fyringen, der kostede tårer for den ellers så hårdføre nordmand.

Det handler om følelser for Solbakken, og i interviewet med B-laget sætter han også ord på, hvornår han for første gang mærkede angsten som træner.

I 2002 begyndte han at arbejde HamKam, og det var under sit sidste år i den norske klub, at han for alvor kom under pres.

Efter en sæson, hvor mandskabet endte på femtepladsen, måtte HamKam kæmpe for ikke at rykke ned.

Og det lykkedes.

»Allerede om sommeren fik jeg klare antydninger om, at FCK ville have mig. Jeg havde sagt nej til Aalborg og Lillestrøm, og det var vigtigt for mig at tage det næste skridt. København var klar, men det var næsten umuligt at forlade HamKam, hvis de var rykket ned,« siger han.