FCK-manager Ståle Solbakken har indtil videre haft den store pengepung fremme i sommerens transfervindue.

Han har handlet flittigt hos superligakonkurrenterne. Ind er kommet Karlo Bartolec, Sten Michael Grytebust, Jens Stage og Victor Nelsson.

Men den norske manager antyder, at der kan være flere forstærkninger på vej. Ikke mindst i kølvandet på Nicolai Boilesens alvorlige knæskade.

»Vi har Varela, der kan vikariere på den plads. Men det kan sagtens ske, at vi kigger lidt på en venstre forsvarsside. Det kunne godt være en kombination af en midterforsvarer og en venstreback,« fortæller Solbakken til B.T. efter torsdagens træning.

Kunne du finde på at hente en spiller ind på lejeaftale - nu hvor Boilesen jo måske vender tilbage om et halvt års tid?

»Tjo, det kunne jeg godt. Hvis der var en mening med det - i form af en købsoption eller noget. Vi vil helst gerne uddanne vores egne spillere.«

Kunne man forestille sig, at du venter med at tage stilling til nye indkøb, før du ved, om I kvalificerer jer til europæisk gruppespil?

»Nej, egentlig ikke. Det handler om, at vi har et budget, vi skal forholde os til. Hvis vi - inden for det budget - finder noget, vi mener er brugbart, så slår vi til. Men vi kommer til at overholde det fastlagte budget,« lyder det fra Ståle Solbakken.

Den norske manager melder sig dog særdeles tilfreds med sine fire nyindkøb.

»Det er solide spillere. Vi kendte jo alle sammen Bartolec, Nelsson, Stage og Grytebust i forvejen. Vi får ingen overraskelser der. Det har været lidt nemmere denne sommer i forhold til andre transfervinduer, hvor de nye skal lære en masse forskellige ting.«

Er det en bevidst strategi, at du kun har handlet ind hos superliga-konkurrenterne?

»Nej, vi henter de spillere, som vi mener kan tilføre os noget. Om de kommer fra Haiti eller Aarhus - det er ligegyldigt for mig. Bare de er gode nok.«