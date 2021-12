Sofie Junge Pedersen trådte første gang ind på en fodboldbane i BMI i Malling. Siden har karrieren ført hende til Torino, hvor julefesten byder på navne som Gianluigi Buffon, Matthijs de Ligt og selveste Cristiano Ronaldo.

Hun spiller nemlig for Juventus' kvindehold, og hun nyder livet i den italienske storklub, hvor der er flere tilskuere, mere professionalisme og flere penge at tjene.

Hun har tidligere spillet i Danmark, Sverige og Spanien, men Juventus er på et niveau for sig selv.

»Det første, jeg kunne mærke, var, at det var et professionelt setup. Der er gode faciliteter, og der bliver investeret meget i rammerne omkring holdet. Der er behandlere, læger, analytiker, fysisk træner, gode baner, godt styrkerum. Når vi er af sted til udebanekampe, så er der mindst 15, men ofte 20-25 personer omkring holdet. Det er den største forskel for de andre klubber, jeg har spillet i. Det er fantastisk at opleve.«

Kvindeholdet har fået herrernes gamle træningsanlæg, som de deler med U23-holdet, men når de spiller Champions League-kampe, så spiller de på Allianz Arena med 20.000 tilskuere på lægterne.

»Vores fans er meget passionerede, og der er en stor respekt omkring kvindefodbold og os som eliteidrætsudøvere hernede. Det er enormt dejligt og fantastisk at mærke. Jeg bliver altid meget rørt over det. Der kommer også mange unge fyre, det er fedt. Det betyder noget for os, at folk går ind i det med liv og sjæl.«

Hvert år holder storklubben en julefest for alle omkring klubben, men i 2020 og 2021 er julefesten blevet aflyst grundet corona. Sofie Junge var med i 2019, hvor Cristiano Ronaldo og Gianluigi Buffon også deltog.

»Før corona var der jævnligt arrangementer sammen med herreholdet. Jeg var på et børnehospital med to andre fra mit hold, og der var Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi og Matthijs de Ligt også med. Der taler man selvfølgelig med dem. Men jeg er ikke venner med dem personligt.«

Sofie Junge Pedersen (th.) med Buffon i midten til julefest i Juventus i 2019. Foto: Instagram Vis mere Sofie Junge Pedersen (th.) med Buffon i midten til julefest i Juventus i 2019. Foto: Instagram

Det er ingen hemmelighed, at kvindelige fodboldspillere tjener væsentligt mindre end de mandlige, men Sofie Junge tjener dog nok til, at hun kan leve af det.

»Med den løn, jeg også får fra landsholdet, så kan jeg sagtens leve af at spille fodbold, men det er ikke ligefrem sådan, at jeg har en kæmpe opsparing, når jeg engang stopper. Jeg synes egentlig heller ikke, at det er urimeligt, at jeg tjener mindre end de mandlige spillere, da interessen er større for dem. Det går hånd i hånd. Men lige rammer er ekstremt vigtigt, synes jeg.«

Hun ærgrer sig lidt over, at kvindefodbold først de sidste håndfuld år har været under en stor udvikling, og at der først nu begynder at komme flere penge. Den 29-årige fodboldspiller ville da gerne have været 20 år igen.

»I løbet af de sidste fem år har alle store herreklubber fået et kvindehold. Det kunne være rart at være 20 år nu, hvor der er så mange flere muligheder. De unge spillere, der kommer op på landsholdet nu, har et meget højere teknisk niveau, end da jeg var på deres alder. Der er sket en kæmpe udvikling.«

»Jeg gad da godt, at den udvikling var kommet endnu hurtigere. Jeg prøver ikke at være bitter over det. Jeg er stolt over, at jeg har været med til sætte fokus på kvindefodbold i Danmark. Jeg gad dog godt, at jeg havde ti år mere at spille i.«

Den 29-årige dansker havde sin fodboldopvækst i BMI i Malling og har også spillet i Skovbakken i Aarhus.