Det danske kvindelandshold i fodbold får ikke glæde af Sofie Junge og Nadia Nadim ved Algarve Cup.

Sofie Junge og Nadia Nadim tager alligevel ikke med det danske kvindelandshold i fodbold til Algarve Cup.

Junge bliver hjemme fra turneringen, fordi hun til dagligt spiller i Juventus og derfor bor i Torino-området i det nordlige Italien, hvor mange er smittet med coronavirus.

Det er Junge ikke. Hun er heller ikke mistænkt for at være det, men for en sikkerheds skyld bliver hun hjemme.

Nadia Nadim er forhindret på grund af en skade.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

Det Portugisiske Fodboldforbund, der arrangerer Algarve Cup, opfordrede fredag deltagerlandene til så vidt muligt at tage de nødvendige forholdsregler for at undgå, at eventuelle smittebærere af coronavirus er til stede.

Derfor har forbundslæge i DBU Morten Boesen og landstræner Lars Søndergaard valgt at lade Sofie Junge blive hjemme.

- Jeg havde glædet mig til at spille for landsholdet igen, så jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at kunne være med, men jeg forstår og accepterer beslutningen, siger Sofie Junge i DBU's pressemeddelelse.

Junge og Nadim erstattes i truppen af Josefine Hasbo og Amalie Thestrup, der spiller i henholdsvis Brøndby og Roma.

Danmark spiller sin første kamp ved Algarve Cup onsdag klokken 15 mod Norge.

/ritzau/