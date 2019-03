I 2004 gennemgik Carina og Jonas Kamper deres hidtil største sorg, da de på tragisk vis mistede deres far. Det skildres nu i en bog.

»Det, der er med sorg, er, at du aldrig kommer til at acceptere det. Men du må lære at leve med det.«

Sådan fortæller den tidligere fodboldspiller Jonas Kamper med sin søster Carina Kamper siddende ved siden af.

B.T. møder dem begge på dagen, hvor Carina Kamper har udgivet bogen 'Din store idiot'. Bogen er autofiktiv og fortæller historien om Alfred, der mister sin far. Herefter vender livet pludselig på hovedet, mens han prøver at komme igennem den store sorg.

Det var præcis det, som Carina og Jonas Kamper gennemgik for 15 år siden, da deres far døde i en trafikulykke.

»Den der tryghed og sikre ballast, man havde hjemmefra, blev fuldstændig revet væk under én,« fortæller Jonas Kamper, hvorefter storesøster Carina supplerer.

»Vi var i chok. Fuldstændig. Jeg følte, jeg var ude af mig selv, og sådan havde jeg aldrig haft det før på det tidspunkt. Det var sindssygt ubehagelig i en tid, når man normalt er fattet og egentlig føler, man er hjemme. Men jeg fattede ikke, hvad der skete med mig. Jeg følte, jeg aldrig kunne blive glad igen.«

Den ellers normale og stabile kernefamilie var altså pludselig ikke længere bestående af Carina, Jonas, mor og far.

Jonas Kamper er i dag 35 år. Han stoppede sin aktive fodboldkarriere i 2018. Carina Kamper er 39 år og er uddannet lærer fra Zahles seminarium, fysiologisk massør fra A.M. massageskole og manuskriptforfatter fra Den danske Filmskole. Hun har været episodeforfatter på TV2's julekalendere "Juleønsket" og "Tinkas juleeventyr" og manuskriptforfatter på kortfilmen "Whole" af William Reynish. "Din store idiot" er hendes første ungdomsroman

Carina og Jonas Kamper taler i dag åbent om, at de dengang befandt sig i en stor sorg. Og det er deres oplevelser med sorgen, ‘Din store idiot’ baseres på. For hvordan går livet videre, efter man har mistet?

Derfor håber de nu, at bogen kan være med at hjælpe andre, der måtte have det på samme måde.

»Jeg arbejder selv dagligt med unge mennesker, og jeg har set unge mennesker i sorg. Jeg kan genkende deres blik. Det er helt slukket. Fuldstændig slukket, og jeg bliver så ked af det hver gang på deres vegne. Men jeg ved også, at livet går videre,« siger Carina Kamper og fortsætter:

»Det er ikke fordi, man skal lave en skræmmekampagne. Faktum er dog, at død og sorg er en del af livet. Man skal ikke være bange for at tage emnet seriøst, når man taler om det med børn og unge. Man skal ikke være bange for at sige, at det er sådan her, det er. Det skal være ægte, og det har været vigtigt for mig i processen.«

Alfred, bogens hovedperson, er ikke Jonas ene til en, men den er baseret på ham. Derfor er bogen altså autofiktiv.

Er det også fordi, du mener, at der ikke er nok fokus på emnet?

»Min opfattelse er i hvert fald, at der er mange børn og unge, som oplever dette i dag. Og jeg kan godt være bekymret for, om vi - voksne - er gode nok til at håndtere det, fordi det er ikke noget, der forsvinder på 14 dage. Man kan jo også få en senreaktion flere år senere, og derfor er det vigtigt at tale åbent om det.«

Arbejdet med bogen begyndte for fem år siden, og for Carina Kamper har det derfor været en lang og svær proces.

»Man er jo nede og pille ved noget af det, som man har med fra fortiden. Og det har selvfølgelig været hårdt med denne tematik, Men det har også været spændende at dykke ned i, hvordan Jonas og vores mor har haft det - altså det mere psykologiske aspekt i det.«

Jonas Kamper nikker anerkendende og håber samtidig, at sin søsters bog vil ramme bredere end det unge segment.

»Sorg er noget, der rammer alle mennesker på hver sin facon, uanset hvor gammel du er. Så selvom bogen primært er en ungdomsroman, taler den til alle. Sorg er noget, man kan nikke genkendende til.«

Senere fredag kan du her på bt.dk læse et længere interview, hvor Carina og Jonas Kamper fortæller om dengang, de mistede deres far, og hvad det var, der gjorde, at de var i stand til at komme videre.