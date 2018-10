Det er dagen efter dagen i Leicester i Midtengland.

Ti timer efter at fodboldklubben Leicester City FC sent søndag aften med stor sorg bekræftede, at den 60-årige klubejer Vichai Srivaddhanaprabha var blandt de fem ofre i helikopteren, som fatalt styrtede ned på en parkeringsplads lige uden for King Power Stadium kort efter Premier League-kampen mod West Ham, er det en by i chok og sorg, der er vågnet op.

En efter en, nogle alene og andre flere sammen i flok, møder tavse op foran hjemmeholdets indgang til stadion, hvor der udenfor har dannet sig et blomsterhav af dimensioner.

Her står de eftertænksomme og triste og skuer tavst udover den stadigt større mindeplads, der er blevet dannet siden den frygtelige nyhed blev kendt.

Og der kommer hele tiden flere buketter, klubtrøjer, halstørklæder, hilsner og lys til.

Tabet af den elskede klubejer er enormt i Leicester, hvor den thailandske milliardær Vichai Srivaddhanaprabha ikke blot tog fodboldklubben men hele byen og dens knap en halv millioner indbyggere til deres hjerter, da han i 2010 købte og reddede den 134 år gamle Leicester City FC fra økonomisk deroute.

Nu er han ikke mere.

Det fik sent i aftes en af de absolutte stjerner i klubben, den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, til tasterne.

På Twitter satte han ord - mange ord - på, hvad Vichai har betydet ikke bare for klubben og byen men også for danskeren personligt.

Og det har i dén grad berørt mange i og omkring Leicester City. Ikke mindst Matt Davis, mangeårig næstformand i Foxes Trust, som er en støtteforening for klubben.

»Jeg så Schmeichels meget følelsesladede udtalelse, som han sendte ud sent i aftes, da det var blevet bekræftet, at Vichai er blandt ofrene. Jeg synes, det er helt utroligt så godt han rammer den følelse, vi allesammen går med lige nu. Det er jo ganske forfærdeligt, hvad der er sket. Det er et stort chok for os alle sammen her,« siger en dybt berørt Matt Davis til B.T.s udsendte.

En anden er den inkarnerede Leicester-fan Diana Statham. Hun og hendes mand var som altid på plads på King Power Stadium lørdag aften til 1-1 kampen mod West Ham. De kørte fra den selvsamme parkeringsplads, hvor klubejerens helikopter faldt ned, blot ti minutter før det fatale styrt.

»Det er meget, meget rørende. Når man læser det, Kasper Schmeichel skriver, er det tydeligt, at han så gerne ville have hjulpet og gjort noget, hvis han kunne. En følelse som vi nok allesammen har,« siger Diana Strathan, der har været fan af Leicester City FC gennem 50 år, da hendes far første gang tog hende med på stadion som 10-årig.

»Normalt venter vi med at køre, til vi har set helikopteren lette. Men det gjorde vi af en eller anden grund ikke i lørdags,« siger hun og gyser lidt for sig selv.

Og siger så om Kasper Schmeichels emotionelle ord, hvor han udtrykker sin dybeste respekt og kærlighed til den nu afdøde klubejer:

»Det er meget, meget rørende. Når man læser det, Kasper Schmeichel skriver, er det tydeligt, at han så gerne ville have hjulpet og gjort noget, hvis han kunne. En følelse som vi nok allesammen har. Kasper er med sine ord meget tæt på, hvordan folk har det. Jeg tror også, at både han og de andre spillere helt personligt var tæt på Vichai. For i modsætning til så mange andre klubejere involverede han sig med virkelig interesse,« siger Diana Statham og uddyber:

»Han mødte altid op og så kampene. Han elskede fansene. Han snakkede med spillerne og interesserede sig for dem. Og det var jo ikke bare spillerne, han tog sig af. Det var også hele Leicester by. Han gav penge til de lokale hospitaler og til universitetet. Han var en ekstraordinær mand,« siger hun.