Dommeren erkender, at det var forkert at give Sønderjyskes Victor Mpindi advarsel nummer to mod FC København.

Sønderjyskes Victor Mpindi har fået annulleret den udvisning, han fik i superligakampen mod FC København i mandags.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans efter at have behandlet en klage fra Sønderjyske.

I starten af anden halvleg fløjtede dommer Sandi Putros for straffespark efter en nærkamp mellem Mpindi og FC Københavns Viktor Fischer.

Samtidig fik Mpindi sit andet gule kort og måtte forlade banen med en udvisning.

Dermed ville han normalt stå til karantæne, men Sønderjyderne protesterede umiddelbart efter kampen, og nu har klubben fået medhold.

- Kampens dommer, Sandi Putros, vurderede under kampen, at Victor Mpindi (Ekani) ikke spillede bolden, og at det var en hensynsløs aktion.

- Efter at have set tv-billeder af situationen skønner Putros, at der var tale om en situation med minimal kontakt på siden/skulderen, som ikke var hensynsløs.

- Sandi Putros mener derfor ikke, at det gule kort og karantænen skal fastholdes, lyder det i en meddelelse.

Annulleringen betyder, at Mpindi er spilleberettiget i Sønderjyskes kamp mod AGF på søndag.

Den omstridte kendelse var i øvrigt blot et af i alt tre straffespark, som dommer Putros dømte i kampen.

Formanden for DBU's dommerudvalg, Michael Johansen, sagde tidligere onsdag, at ingen af de tre straffespark burde have været dømt.

