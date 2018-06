Fodboldens Disciplinærinstans åbnede i marts en sag mod Sønderjyske i forhold til afviklingen af kampen ude mod FC Midtjylland i 26. og sidste spillerunde af Superligaens grundspil.

Den blev siden sat i bero, da matchfixingsekretariatet under Danmarks Idrætsforbund (DIF) gik ind i sagen og ikke fandt beviser for matchfixing.

Mandag har Fodboldens Disciplinærinstans så besluttet at droppe sagen.

Formålet med sagen var oprindeligt at klarlægge, hvorvidt kampen blev afviklet sportsligt og etisk korrekt.

Særligt i forhold til FCM's sejrsmål til 2-1 i slutfasen, da Sønderjyske blev anklaget for at indkassere målet med vilje, da det på tidspunkt bedst kunne betale sig for klubben at tabe for at havne i den mest fordelagtige slutspilsgruppe.

DIF's Matchfixingsekretariat valgte ikke at indbringe sagen for Matchfixingnævnet efter at have talt med sportschef, trænere, holdledere samt hovedparten af Sønderjyskes spillere, herunder anonyme kilder i klubben.

Fodboldens Disciplinærinstans undersøgte derefter, hvorvidt sagsbehandlingen skulle genoptages.

Undersøgelserne har blandt andet omfattet en gennemgang af alle Sønderjyskes kampe i den forgangne sæson.

Også Sønderjyskes kamp ude mod FCM søndag 18. marts blev gransket grundigt.

»Selv om der er enkeltstående begivenheder i kampens slutfase, som kan virke mistænkelige, er konklusionen på disse undersøgelser blevet, at Fodboldens Disciplinærinstans ikke finder med tilstrækkelig sikkerhed at kunne løfte bevisbyrden for, at Sønderjyske har overtrådt DBU's love.«

»Det samme gælder enkeltpersoner i Sønderjyske. Det er som konsekvens heraf besluttet ikke at genoptage behandlingen af sagen,« lyder det i vurderingen.

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at instansen kan genoptage sagen på et senere tidspunkt, hvis man skulle modtage nye oplysninger.

