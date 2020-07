Kampafbrydelsen i pokalfinalen mellem AaB og Sønderjyske havde ingen betydning, mener Anders K. Jacobsen.

Med en 2-0-sejr over AaB vandt Sønderjyske finalen i Sydbank Pokalen onsdag aften i en kamp med anderledes rammer end normalt.

1750 personer havde fået lov at komme ind på stadion, men halvvejs igennem første halvleg måtte kampen afbrydes midlertidigt, fordi publikum stod for tæt på hinanden på lægterne.

Det er dog ikke noget, der rører den dobbelte målscorer fra Sønderjyske, Anders K. Jacobsen, synderligt.

- Den (afbrydelsen, red.) betyder ikke det store. Det er en lille ting.

- Selvfølgelig er det lidt ærgerligt med tilskuere og sådan noget, men det er ikke noget, der tager noget fra os, siger han.

Jacobsen forventer, at de to mål og pokalen vil stå klart iblandt minderne, når han engang kommer på den anden side af karrieren.

- At score to mål og slå AaB er virkelig stærkt for en klub som vores.

- Når det kommer lidt mere på afstand, så tror jeg, det bliver rigtig rart at kigge tilbage på, siger han.

Med sejren over AaB tager Sønderjyske for første gang i klubbens historie Sydbank Pokalen med hjem til Haderslev.

Afbrydelsen, der fik dommeren til at lægge 14 minutters overtid til første halvleg, fik kulturminister Joy Mogensen (S) til at kritisere fansenes opførsel.

- Det er brandærgerligt, at der er en del af publikum, der ikke respekterer, at de her regler er lavet for at passe på os alle sammen, sagde hun efter kampen.

Tirsdag frigav Kulturministeriet nye lempede regler for afstandskrav på fodboldstadioner, og det betyder, at der nu kan komme flere fans til superligakampe.

For eksempel mener FC København at kunne byde 10.500 tilskuere velkommen til næste hjemmekamp, mens FC Midtjylland forventer at kunne have cirka 4500 fans på lægterne.

/ritzau/