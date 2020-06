Johan Absalonsen sikrede søndag Sønderjyske en vigtig 1-0-sejr over Lyngby i en chancefattig, men vigtig kamp.

Sønderjyske tog søndag et vigtigt skridt i klubbens kamp mod nedrykning, da holdet slog Lyngby 1-0 på hjemmebane i 3F Superligaens nedrykningspulje 1.

Kantspilleren Johan Absalonsen sikrede sønderjyderne de tre vitale point, da han kort efter pausen scorede kampens eneste mål.

Kampen var et såkaldt sekspointsopgør. Havde Sønderjyske tabt, var holdet hægtet af Lyngby i nedrykningskampen, men med sejren er Sønderjyske nu kun to point efter Lyngby.

Måske på grund af opgørets vigtighed var det en begivenhedsfattig affære.

Sønderjyske havde et lille overtag, men ingen af holdene formåede at skabe store chancer.

Efter at Sønderjyske havde bragt sig foran, forsøgte Lyngby at etablere et pres. Men sønderjyderne holdt gæsterne fra store målchancer.

Sønderjyske ligger stadig på tredjepladsen i gruppen med 30 point, mens Lyngby ligger på andenpladsen og har 32 point. Holdet på andenpladsen går fri af nedrykningskampene.

Første halvleg var tæt, men Sønderjyske begyndte bedst.

Hjemmeholdet pressede Lyngby godt, men havde svært ved at omsætte overtaget til chancer.

Lyngby fik dog kampens første store chance, da angriber Emil Nielsen misbrugte en friløber efter en halv times spil.

Kort efter pausen bragte Johan Absalonsen Sønderjyske foran, da han med indersiden flugtede et højt indlæg i nettet.

Med tyve minutter tilbage havde Lyngbys angriber Ertugrul Teksen muligheden for at udligne, da han modtog bolden i en god situation, men han kiksede sin afslutning.

Sønderjyskes Emil Frederiksen havde mod slutningen også muligheden for at øge føringen.

Begge hold skal i aktion igen allerede torsdag, hvor Sønderjyske gæster gruppens førerhold, OB, mens Lyngby tager imod Silkeborg.

