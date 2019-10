Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen siger, at der skal mindst ti millioner på bordet for Alexander Bah.

Kort efter sommerens transfervindue lukkede, bekræftede Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen, at klubben havde afvist et bud på Alexander Bah fra en unavngiven klub, fordi buddet var for lavt.

Efter 2-1-sejren søndag over Esbjerg slår sportschefen fast, at der skal en ordentlig pose penge på bordet, før klubben vil overveje at sælge Bah.

- Et bud skal i hvert fald være et tocifret millionbeløb, før vi vil sælge, siger Hans Jørgen Haysen.

I sommeren 2018 hentede sønderjyderne Bah i HB Køge for, ifølge Der Nordschleswiger, omkring to millioner kroner. Haysen bekræfter også, at han er klubbens dyreste indkøb.

- Der var en grund til, at vi købte ham for det største beløb i klubbens historie. Det var selvfølgelig, fordi vi håber at tjene mere på ham i den anden ende, siger Haysen.

Alexander Bah selv ved ikke meget om, hvad der foregår af administrative ting uden for kridtstregerne.

- Lige nu spiller jeg i Sønderjyske, og for at være ærlig, så har jeg ikke så meget styr på det, der foregår uden for banen, siger Alexander Bah.

- Hvis der kommer noget konkret, så regner jeg med at få det at vide.

Ifølge B.T. bød både FC Midtjylland og FC Nordsjælland på den 21-årige Sønderjyske-spiller i sommer.

- Jeg er smigret over rygterne. Det betyder, at jeg gør tingene rigtigt.

- Men lige nu er jeg inde i en periode, hvor jeg udvikler mig sindssygt meget, og jeg er glad for at være i Sønderjyske, siger Bah.

Selv om spilleren er glad for at være i Haderslev, så afviser han alligevel ikke, at en transfer kan komme på tale til januar.

- Jeg regner med, at klubben vil tjene nogle penge på mig på et tidspunkt.

- Hvis det er det rigtige for klubben og mig, så kan alt ske til januar, siger han.

/ritzau/