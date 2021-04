Sønderjyskes har en tro på, at pladsen i pokalfinalen kan give klubben et løft i Superligaens bundstrid.

Glæden var til at føle på i Sønderjyske-lejren efter det overraskende avancement til pokalfinalen.

Det kommer i kølvandet på en svær periode, hvor klubben først missede en plads i mesterskabsspillet og siden hen tabte de første to kampe i nedrykningsgruppen.

Men med en 3-1-sejr mod FC Midtjylland torsdag spillede klubben sig i sin anden pokalfinale på stribe, og det kan nu give holdet et løft i kampen for at undgå nedrykning.

- Det var en kæmpe succesoplevelse, som vi har brug for, og som kan give os et boost fremadrettet, siger Nicolai Flø, der i sin rolle som målmand havde en stor aktie i sejren.

Det havde Jeppe Simonsen, som blev dobbelt målscorer, i den grad også.

- Det føles fantastisk. Det er dejligt at få noget positivitet ind i holdet, og også på det personlige plan var det dejligt at få scoret, fortæller han.

- Vi har fået tro på tingene igen.

Også cheftræner Glen Riddersholm har en tro på, at Sønderjyske kan drage fordel af sejren i Superligaen.

- Jeg ved godt, at træerne ikke vokser ind i himlen, men vi kan bruge det som et mentalt boost, vurderer Riddersholm.

Samtidig glæder han sig også over, at klubben er kommet et skridt tættere på sin målsætning om at forsvare pokaltitlen fra sidste sæson.

- Fra denne sæsons start har vi sagt, at vi gik efter at forsvare vores trofæ, og det har vi forberedt os optimalt på. At man kan slå FC Midtjylland fortjent over to kampe vidner om, at vi har kvalitet.

Sønderjyske spiller søndag i Superligaen på hjemmebane mod OB, og i alt venter fem kampe i ligaen inden pokalfinalen den 13. maj, hvor enten Randers eller AGF venter.

