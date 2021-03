Niels Lodberg har ingen planer om at skulle blive cheftræner og glæder sig til at få Glen Riddersholm tilbage.

I de to seneste kampe har Niels Lodberg haft ansvaret på sidelinjen for Sønderjyske, mens Glen Riddersholm har afsonet karantæne efter sit røde kort mod AaB.

Det har givet to sejre. Først torsdag mod Fremad Amager i pokalkvartfinalen og siden hen søndag mod AC Horsens i Superligaen.

Men selv om Lodberg, der har været assistenttræner i klubben siden sommeren 2017, har fået lov til at snuse til cheftrænerjobbet, er det job ikke tillokkende for ham.

- Sådan nogle tanker har jeg overhovedet ikke. Det kan lyde mærkeligt, kedeligt og uambitiøst, men det er det ikke, siger Lodberg.

- Jeg er sindssygt glad for at være hernede i Sønderjyske. Jeg er sindssygt glad for den rolle, jeg har, fastslår assistenttræneren.

Selv om det har været Lodberg, der har uddelt instruktioner i de seneste kampe, mener han, at det falder naturligt for spillerne.

- Jeg har en masse ansvar i hverdagen, og derfor er spillerne også vant til at høre på mig og ikke kun på Glen.

Til Sønderjyskes næste kamp er Riddersholm imidlertid tilbage på bænken, og på trods af at det er gået godt uden cheftræneren, bliver det ifølge Lodberg bedre med Riddersholm til at styre løjerne.

- Sønderjyske er nu engang stærkest, når cheftræneren er på bænken, så det ser vi alle frem til, fortæller Lodberg.

Samtidig slår Lodberg fast, at der er lagt låg på Riddersholms røde kort.

- Glen fortrød det, han lavede mod AaB, og det har han undskyldt over for truppen, og så er den ikke så meget længere. Det er en mand, der er passioneret, og fodbold er følelser

Sønderjyske møder FC Nordsjælland på udebane i sidste runde af grundspillet.

/ritzau/