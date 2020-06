Glen Riddersholm er ikke nervøs for, at klubben nu skal jagte point for overlevelse. Man har prøvet det før.

Sønderjyske tabte tirsdag aften sin 11. kamp i sæsonen, da man efter et mål i anden halvleg af Brøndbys Jesper Lindstrøm tabte 0-1 på Brøndby Stadion.

Dermed blev det sikkert og vist, at Sønderjyske ender Superligaens grundspil på 11.-pladsen, som betyder, at holdet skal forbedre sin position i gruppespillet, hvis man vil være sikker på ikke at skulle i kamp om direkte nedrykning.

Men den position er ikke nødvendigvis det klare fokus i sønderjyske.

I hvert fald var Sønderjyske-træner Glen Riddersholm ikke helt i kulkælderen efter tirsdagens nederlag, for han ved, at Sønderjyske har det godt med at være udfordrer.

- Uanset hvad så er vi i en position, hvor vi i Sønderjyske er underdogs og udfordrere, og det har reddet os i et historisk perspektiv.

- Det gjorde det også sidste forår, hvor vi var i en lignende situation, siger Riddersholm med henvisning til sidste års gruppespil, hvor man klarede frisag.

Tirsdag erkendte Glen Riddersholm, at Sønderjyske har været for uskarpe i denne sæson.

Derfor har man undervejs erkendt, at rollen som bundhold og overlever fortsat er sønderjydernes rolle, selv om Riddersholm og sportschef Hans Jørgen Haysen sidste sommer drømte større på klubbens vegne.

- Vi satte os ned og erkendte, at vi var en postgang for tidligt ude med de offensive meldinger, og så meldte vi ud, at vi er en overleverklub.

- Vi spiller her for at overleve, og det er vores udgangspunkt nu og efter sommer.

Riddersholm understreger, at han tirsdag så flere lyspunkter hos Sønderjyske-forsvarer Pierre Kanstrup ærgrer sig dog over, at Brøndby-scoringen faldt efter et frispark, som ikke blev dømt til Sønderjyske.

- Det var selvfølgelig skuffende, de skulle score på den måde, som de gjorde. Jeg er ret overbevist om, der var frispark, så det er jeg rigtig, rigtig ærgerlig over, siger han.

/ritzau/