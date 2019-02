Sønderjyske-træner Glen Riddersholm ser en positiv udvikling i spillet trods 0-2-nederlag til AGF.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm har fortsat sit første point til gode i klubben, efter at sønderjyderne fredag tabte hjemme med 0-2 til AGF i Superligaen.

Trods nederlaget til AGF og de manglende point, så ser træneren optimistisk på holdets præstation.

- Generelt ser jeg, at der en god udvikling i vores spil, og jeg synes, at vi spillede en fornuftig omgang fodbold mod AGF.

- AGF er bare et stærkt og kynisk hold, som er gode til at udnytte de fejl og indrømmelser, vi lavede i løbet af kampen, siger Riddersholm.

Sønderjyske-chefen ærgrede sig især over en situation efter 80 minutter, da angriber Mart Lieder var tæt på at udligne for hjemmeholdet.

- Vi spillede AGF helt tynde via et klasseangreb, og han (Mart Lieder, red) lavede en rigtig god afslutning.

- Generelt er det bare stolpe ud for os i øjeblikket, men jeg er sikker på, at vi nok skal få det vendt, siger Glen Riddersholm.

Hos AGF var træner David Nielsen især glad for måden, AGF forsvarede sig på i løbet af opgøret.

- Vi har en stor tryghed i at forsvare os. Det er anden kamp i træk, hvor vi holder nullet, hvilket jeg selvfølgelig er rigtig glad for.

- Der var en periode i kampen, hvor Sønderjyske spillede lidt for meget rundt om os, men efter at vi justerede lidt på formationen, fik vi styr på det.

- Vi tillod dem kun én chance i kampen, hvilket er virkelig stærkt arbejde af hele holdet, siger David Nielsen.

Sønderjyske møder i næste runde AaB på udebane, mens AGF får besøg af FC Midtjylland.

/ritzau/